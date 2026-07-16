Hombre habría incendiado la casa de la que sería desalojado en Mixco; fue rescatado entre las llamas

Una vivienda de dos pisos quedó destruida por un incendio registrado este jueves 16 de julio en el residencial Las Dalias, zona 3 de Mixco. De manera preliminar, se conoció que un ciudadano extranjero, quien presuntamente sería desalojado del inmueble, habría provocado el fuego cuando aún permanecía en el interior de la casa.

El incendio ocurrió en la 12 calle 2-56 del referido residencial, donde acudieron unidades de los Bomberos Voluntarios y del Cuerpo de Bomberos Municipales para controlar las llamas.

Los Bomberos Voluntarios informaron que, al llegar al lugar, encontraron la vivienda envuelta en fuego y rescataron a un hombre de aproximadamente 40 años, cuya identidad no fue revelada.

Según medios locales, se trataría de un ciudadano coreano, aunque esa información tampoco ha sido confirmada por las autoridades. La Policía Nacional Civil (PNC) no ha confirmado esa versión ni ha brindado detalles del operativo.

Videos difundidos en redes sociales muestran a una persona en el segundo piso de la vivienda que posteriormente se lanza al exterior. De acuerdo con esas publicaciones, presentaba quemaduras en el cuerpo.

Bomberos Municipales combaten el incendio en una vivienda del residencial Las Dalias, zona 3 de Mixco, y evitan que las llamas alcancen inmuebles vecinos. (Foto Prensa Libre: CBM)

Los socorristas destacaron que una de las principales dificultades fue evitar que el incendio se propagara hacia las viviendas vecinas, debido a la cercanía entre los inmuebles.

Los Bomberos Voluntarios añadieron que, cuando las primeras unidades llegaron al lugar, agentes de la PNC ya participaban en un operativo relacionado con el supuesto desalojo del inmueble. No obstante, la institución aún no ha proporcionado información oficial sobre ese procedimiento ni sobre las causas del incendio, por lo que corresponderá a las autoridades determinar cómo se originó el fuego.

El Cuerpo de Bomberos Municipales informó que movilizó tres máquinas contra incendios para combatir el fuego. Los rescatistas utilizaron varios tramos de manguera para controlar y sofocar las llamas, con lo que evitaron que el siniestro afectara otras casas del sector.

Para extinguir el incendio fue necesario emplear aproximadamente dos mil 500 galones de agua. Después de controlar el fuego, los bomberos efectuaron labores de liquidación y enfriamiento para eliminar puntos calientes y reducir el riesgo de una reignición, mientras evaluaban los daños ocasionados por el siniestro.

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