Hombre muere baleado en un autohotel de Petén donde la PNC capturó a una mujer y halló drogas

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Hombre muere baleado en un autohotel de Petén donde la PNC capturó a una mujer y halló drogas

Dos hombres con pasamontañas asesinaron a balazos a un hombre en un autohotel de Las Cruces, Petén.

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En el autohotel Zafiro II, en Las Cruces, Petén, la PNC encuentra a un hombre muerto por varios disparos y también localiza droga. (Foto Prensa Libre: PNC)

En el autohotel Zafiro II, en Las Cruces, Petén, la PNC encuentra a un hombre muerto por varios disparos y también localiza droga. (Foto Prensa Libre: PNC)

Este domingo 27 de septiembre, la Policía Nacional Civil (PNC) localizó muerto a un hombre con heridas de bala en un autohotel en Las Cruces, Petén. En el lugar fue capturada una mujer de 24 años.

De acuerdo con el reporte policial, dos hombres con pasamontañas ingresaron al establecimiento y despojaron de su teléfono celular a la administradora del lugar.

Luego, se dirigieron a una habitación y dispararon varias veces contra un hombre, quien falleció. Se desconoce su identidad.

La PNC y el Ministerio Público (MP) localizaron en el lugar ocho bolsas con cocaína y varias bolsas con una droga denominada cristal. También se incautaron casquillos, proyectiles y teléfonos celulares.

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En la habitación donde fue localizado el hombre muerto, las autoridades capturaron a Joselyn “N”, quien fue puesta a disposición del Juzgado de Paz, mientras continúa la investigación de lo sucedido.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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