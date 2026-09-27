Hombre muere baleado en un autohotel de Petén donde la PNC capturó a una mujer y halló drogas

Este domingo 27 de septiembre, la Policía Nacional Civil (PNC) localizó muerto a un hombre con heridas de bala en un autohotel en Las Cruces, Petén. En el lugar fue capturada una mujer de 24 años.

De acuerdo con el reporte policial, dos hombres con pasamontañas ingresaron al establecimiento y despojaron de su teléfono celular a la administradora del lugar.

Luego, se dirigieron a una habitación y dispararon varias veces contra un hombre, quien falleció. Se desconoce su identidad.

La PNC y el Ministerio Público (MP) localizaron en el lugar ocho bolsas con cocaína y varias bolsas con una droga denominada cristal. También se incautaron casquillos, proyectiles y teléfonos celulares.

En la habitación donde fue localizado el hombre muerto, las autoridades capturaron a Joselyn “N”, quien fue puesta a disposición del Juzgado de Paz, mientras continúa la investigación de lo sucedido.