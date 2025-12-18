Hombre sube al techo del edificio de la comuna de Quetzaltenango y arriesga su vida

Región Más Noticias informó que este jueves 18 de diciembre los Bomberos Voluntarios acudieron a la parte trasera del edificio de la Municipalidad de Quetzaltenango, tras recibir un reporte sobre la presencia de un hombre en el techo del inmueble, en una situación que representa riesgo para su seguridad.

Se desconocen las causas del hecho y la forma en que logró acceder a la parte alta del edificio.

Equipos de emergencia y autoridades correspondientes brindan atención y dan seguimiento preventivo a la situación. Además, dialogan con el hombre, quien supuestamente amenaza con lanzarse desde lo alto del inmueble.

Unidades de los bomberos permanecen en la calle frente al edificio como medida de prevención.

La situación ha llamado la atención de transeúntes, por el riesgo que corre esta persona, quien no ha sido identificada.

El paso de vehículos está cerrado en el tramo del edificio, según los reportes.

