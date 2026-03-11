Identifican a una joven de 20 años entre las dos víctimas halladas en ruta a San José Nacahuil

Una de las dos personas halladas muertas la madrugada del martes pasado en la ruta que conduce a San José Nacahuil fue identificada como Melany Regina López Hernández, de 20 años, según información del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

De acuerdo con los informes médicos, la joven murió por asfixia por estrangulación, la misma causa de muerte determinada para la otra víctima, un hombre que aún no ha sido identificado.

Las autoridades indicaron que ambos cuerpos fueron localizados en la referida ruta y que presentaban amarres en pies y manos, lo que evidencia que las víctimas estaban inmovilizadas al momento de su muerte.

Las primeras líneas de investigación de la Policía Nacional Civil (PNC) señalan que las dos personas habrían sido abandonadas en el lugar luego de haber sido sometidas.

Investigadores no descartan que el crimen esté relacionado con rivalidades entre estructuras criminales, hipótesis que forma parte de las líneas de investigación que analizan las autoridades.

