Localizan los cadáveres de tres hombres y una mujer con señales de violencia en las últimas horas

Sucesos

Socorristas informaron del hallazgo de dos cadáveres con señales de violencia en la ruta a San José Nacahuil; también reportaron otro hallazgo en Palencia.

CADÁVERES EN SAN JOSÉ NACAHUIL

Bomberos localizan los cadáveres de dos personas en la ruta a San José Nacahuil. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

El reporte de los Bomberos Voluntarios detalló que en una ladera del kilómetro 15.5 de la ruta hacia San José Nacahuil, San Pedro Ayampuc, se localizaron dos cuerpos con señales de estrangulamiento.

De acuerdo con el reporte de la noche del lunes 9 de marzo, ambos cadáveres estaban atados de pies y manos y envueltos en sábanas.

Según los bomberos, se trata de un hombre y una mujer, cuya identidad y edad se desconocen.

Los cuerpos fueron abandonados a un costado de un basurero clandestino.

En otro hecho, el referido cuerpo de socorro informó que un ataque armado contra una mujer se registró en la colonia San Patricio, Amatitlán.

La víctima fue atacada en una calle, donde murió por la gravedad de las heridas.

Localizan otros dos cadáveres

Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que este martes 10 de marzo fueron localizados los cadáveres de dos hombres en el kilómetro 37 de la ruta hacia el sector El Paraíso, municipio de Palencia.

Ambos cadáveres, con múltiples señales de violencia, estaban a la orilla de la cinta asfáltica.

Dos cuerpos fueron localizados en Palencia. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

