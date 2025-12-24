Imágenes: fábrica de velas aromáticas se incendia en la calzada Raúl Aguilar Batres

Varias unidades contra incendio se movilizaron la mañana de este 24 de diciembre para sofocar las llamas en una fábrica de velas aromáticas, ubicada en la calzada Raúl Aguilar Batres y 57 calle, Villa Nueva, Guatemala.

Los socorristas desconocen cuál fue el detonante del siniestro, que se extendió por todo el inmueble.

Con mangueras de alta presión y chorros pulverizados lograron controlar el incendio e ingresar hasta donde se encuentran las llaves que suministran gas propano, electricidad y agua, para evitar que el fuego llegara a otras fábricas.

Leandro Amado, de Bomberos Voluntarios, indicó que se utilizaron más de 15 mil galones de agua para sofocar las llamas. Se colocaron mangueras en distintos puntos de la fábrica, se apoyaron en una motobomba para rociar el agua desde la parte alta para disminuir la temperatura a la que se enfrentan los socorristas.

Informaron que no se reportan personas heridas en el interior de la fábrica; sin embargo, personal de seguridad del inmueble presentó crisis nerviosa.

“Logramos controlar el incendio y evitar que se propagara, lo que habría causado más daños y pérdidas cuantiosas”, indicó Rafael Zuñiga, de los Bomberos Municipales.

Imágenes del incendio

Socorristas sofocan las llamas en un incendio registrado en la calzada Raúl Aguilar Batres. (Foto Prensa Libre: María Renée Barrientos)

Socorristas dan detalles del incidente