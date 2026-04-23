Incendio en el Centro Histórico destruye vivienda y deja una persona fallecida

Un incendio de grandes proporciones consumió una vivienda este jueves 23 de abril en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala y dejó como saldo una persona fallecida, informaron los cuerpos de socorro.

El siniestro ocurrió en la 12 calle y 17 avenida, donde el fuego se propagó con rapidez dentro del inmueble, lo que obligó a los Bomberos Municipales y Voluntarios a utilizar varias líneas de manguera para evitar que las llamas alcanzaran viviendas cercanas.

Durante las labores de control y extinción, los socorristas localizaron el cuerpo carbonizado de una persona, quien, según indicaron, habría intentado resguardarse bajo una pila, pero fue alcanzada por el fuego.

Los Bomberos Voluntarios informaron que trabajaron en al menos tres ambientes afectados y que el inmueble consta de dos niveles. Aunque el incendio fue controlado, en el lugar persistían altas temperaturas, lo que representaba riesgo para los rescatistas.

Hasta el momento, no se ha establecido la identidad ni el sexo de la víctima. De manera preliminar, se presume que podría tratarse de una mujer de la tercera edad.

Las causas del incendio no han sido determinadas y serán investigadas por las autoridades correspondientes.