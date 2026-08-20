Incendio forestal amenaza área en Reservas de Minerva y vecinos piden apoyo de bomberos

Un incendio que comenzó en el interior de un barranco y que durante la tarde parecía estar alejado de las viviendas avanzó durante la noche de este jueves 20 de agosto hacia la colonia Reservas de Minerva, según reportes, fotografías y videos compartidos por vecinos del sector.

El fuego se encuentra en un barranco que colinda con Sacoj, Chinautla, en el sector de Reservas de Minerva, con acceso por Colinas de Minerva, zona 11 de Mixco.

Habitantes indicaron que aproximadamente a las 16.00 horas comenzaron a percibir olor a humo. Poco después observaron la caída de ceniza y una columna de humo que provenía del centro del barranco.

Con el transcurso de las horas, aseguran, la situación cambió: el humo aumentó, la caída de ceniza se hizo más constante y las llamas comenzaron a observarse desde la colonia.

Imágenes captadas con dron por Wuilder Arrivillaga muestran el incendio en el barranco y la proximidad del fuego a sectores habitados.

Imágenes captadas con dron muestran el avance del incendio y la magnitud del humo en el barranco que colinda con Reservas de Minerva. (Video: Wuilder Arrivillaga)

Vecinos aseguran que bomberos llegaron, pero no pudieron ingresar

De acuerdo con el relato de residentes, aproximadamente a las 17.00 horas solicitaron apoyo de los cuerpos de socorro.

Vecinos aseguran que Bomberos Voluntarios acudieron al sector, pero explicaron que desde ese punto no podían ingresar al barranco debido a las condiciones del terreno. Según los residentes, los socorristas indicaron que buscarían coordinar un posible acceso desde El Milagro o Sacoj.

En ese momento, siempre según el testimonio de los vecinos, se les indicó que las viviendas no se encontraban en peligro inmediato.

Sin embargo, alrededor de las 19.00 horas, residentes comenzaron a observar que el fuego se aproximaba a la colina.

“Hoy vinieron los bomberos, los Voluntarios, no los Municipales, y dijeron [...] que el fuego no creían que se extendiera a este lado, y se fueron, y ahorita ya el fuego se extendió a ese lado”, relató uno de los vecinos a Prensa Libre.

Alrededor de las 22.00 horas, habitantes afirmaban que las llamas ya se aproximaban a las casas y continuaban solicitando la presencia de unidades de emergencia.

Hasta ese momento, Prensa Libre no contaba con una confirmación oficial de los cuerpos de socorro o de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) sobre la extensión del incendio, las hectáreas afectadas o el riesgo para las viviendas.

Humo y ceniza provocan preocupación y evacuaciones

La intensidad del humo también comenzó a generar preocupación entre quienes permanecían en la colonia.

Según los reportes recibidos, varias personas decidieron salir del sector debido al exceso de humo, mientras otros habitantes permanecían atentos al avance de las llamas.

Vecinos de Reservas de Minerva piden apoyo de los cuerpos de socorro ante el avance del fuego hacia sectores próximos a las viviendas. (Video: Wuilder Arrivillaga)

En publicaciones difundidas desde el lugar, residentes hicieron un llamado urgente: “Necesitamos bomberos en Reservas”, y pidieron ayuda para contactar a los cuerpos de socorro ante el temor de que el incendio alcanzara más viviendas.

Los vecinos aseguran que continuaron solicitando asistencia durante la noche y que, hasta el último reporte proporcionado a este medio, los bomberos no habían regresado al sector.

Un incendio similar ocurrió en el 2025

La preocupación de los habitantes también está relacionada con un antecedente ocurrido en mayo del 2025, cuando, según residentes, otro incendio comenzó en el mismo sector del barranco.

En aquella ocasión, explicaron, las llamas inicialmente estaban alejadas de las viviendas, pero posteriormente avanzaron hasta alcanzar el área de la colonia que se encontraba en construcción.

“Empezó humo [...] dos horas después se incendió todo horrible, llegó hasta las casas que estaban en construcción”, recordó un residente.

Según su relato, Bomberos Voluntarios de Tierra Nueva acudieron entonces a combatir las llamas y la lluvia contribuyó a controlar el incendio.

Ese antecedente ha llevado a los habitantes a insistir en que el incendio actual sea atendido antes de que continúe extendiéndose.

Mientras las llamas permanecen visibles desde la colonia, los vecinos mantienen su solicitud de apoyo a los cuerpos de socorro y autoridades, ante el temor de que el fuego siga avanzando durante la noche hacia las viviendas.

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