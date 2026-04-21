Incendio se expande en edificio en construcción y complica labores de bomberos en zona 10

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Incendio se expande en edificio en construcción y complica labores de bomberos en zona 10

Un incendio que se propagó rápidamente entre los niveles altos de un edificio en construcción en la zona 10 obligó a un complejo despliegue de socorristas.

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Un incendio de gran magnitud se registró este martes 21 de abril en un complejo habitacional en construcción ubicado en la 4 avenida y 16 calle, zona 10, lo que obligó a la movilización de unidades especializadas y generó momentos de tensión, informaron los Bomberos Municipales y Bomberos Voluntarios

El fuego se originó en el octavo nivel del edificio y, en pocos minutos, se propagó hasta el piso 14, lo que complicó las labores de control debido a la altura de la estructura y a la presencia de materiales inflamables en el interior.

Rafael Zúñiga, vocero de los Bomberos Municipales, informó que fue necesario utilizar autoescalas y atacar las llamas desde el exterior, debido a las condiciones del inmueble. “Se movilizó personal especializado y unidades equipadas para enfrentar el siniestro”, explicó.

Las labores se dificultaron porque el edificio aún no ha sido entregado, aunque ya cuenta con acabados de madera, sistema eléctrico y cielo falso, lo que favoreció la propagación del fuego.

Los Bomberos Voluntarios informaron: “Se trabaja en la extinción de un incendio originado en el interior de un edificio de 18 niveles, el cual está en construcción, ubicado en la 16 calle y 4 avenida, zona 10 de la capital”.

Los socorristas continúan con las tareas para sofocar el incendio y evitar que las llamas se extendieran a estructuras cercanas.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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