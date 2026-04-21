Incendio se expande en edificio en construcción y complica labores de bomberos en zona 10

Un incendio de gran magnitud se registró este martes 21 de abril en un complejo habitacional en construcción ubicado en la 4 avenida y 16 calle, zona 10, lo que obligó a la movilización de unidades especializadas y generó momentos de tensión, informaron los Bomberos Municipales y Bomberos Voluntarios

El fuego se originó en el octavo nivel del edificio y, en pocos minutos, se propagó hasta el piso 14, lo que complicó las labores de control debido a la altura de la estructura y a la presencia de materiales inflamables en el interior.

Rafael Zúñiga, vocero de los Bomberos Municipales, informó que fue necesario utilizar autoescalas y atacar las llamas desde el exterior, debido a las condiciones del inmueble. “Se movilizó personal especializado y unidades equipadas para enfrentar el siniestro”, explicó.

Las labores se dificultaron porque el edificio aún no ha sido entregado, aunque ya cuenta con acabados de madera, sistema eléctrico y cielo falso, lo que favoreció la propagación del fuego.

Los Bomberos Voluntarios informaron: “Se trabaja en la extinción de un incendio originado en el interior de un edificio de 18 niveles, el cual está en construcción, ubicado en la 16 calle y 4 avenida, zona 10 de la capital”.

Los socorristas continúan con las tareas para sofocar el incendio y evitar que las llamas se extendieran a estructuras cercanas.

Se trabaja en la extinción de un incendio originado en el interior de un edificio de 18 niveles el cuál está en construcción. Ubicado en la 16 calle y 4 avenida zona 10 capital. pic.twitter.com/iVKcm4ZWOb — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) April 22, 2026

Se trabaja en la extinción de un incendio originado en el interior de un edificio de 18 niveles el cuál está en construcción. Ubicado en la 16 calle y 4 avenida zona 10 capital. pic.twitter.com/65ivvW4syd — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) April 22, 2026

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