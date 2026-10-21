SUCESOS
Intento de asalto en zona 12: conductor choca contra motocicleta de los atacantes y resulta ileso
Las autoridades brindaron detalles sobre el intento de asalto contra el conductor de un automóvil en la zona 12 de la capital.
El piloto de un automóvil fue víctima de un intento de asalto en la 6a. avenida y 15 calle de la zona 12 de la capital. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que este miércoles 21 de octubre se registró un hecho armado durante un intento de asalto contra un conductor en la 6a. avenida y 15 calle de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala. Durante el incidente, el automovilista colisionó contra una motocicleta que quedó abandonada en el lugar.
Según el reporte, el vehículo presenta impactos de bala, mientras que el conductor resultó ileso, aunque sufrió una crisis nerviosa.
Las autoridades cerraron el paso vehicular desde la 6a. avenida y 16 calle de esa zona para efectuar las diligencias correspondientes.
La PMT recomienda a los conductores utilizar rutas alternas y circular con precaución por el sector.
Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, indicó que el automóvil presenta cinco impactos de bala y confirmó que el conductor resultó ileso.
“Automovilista relata que colisionó la motocicleta de los atacantes y la dejan abandonada en el lugar”, añadió Montejo.
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Los Bomberos Municipales informaron que brindaron atención prehospitalaria a un hombre de 63 años.
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