Lo que debía ser un paseo terminó en tragedia: Gabriela Maldonado murió arrastrada por el río Cabúz

Gabriela Maldonado tenía 30 años y era originaria de Malacatán, San Marcos. Trabajaba como encargada de compras en el Hospital Nacional La Montaña y, en paralelo, había impulsado un pequeño emprendimiento de repostería, en el que invertía sus fines de semana. El domingo por la tarde, decidió pasar un momento de descanso con amigos en el río Cabúz, en la comunidad San José La Lima, sin imaginar que sería su última visita al lugar.

La corriente del Cabúz, que en época seca corre mansa entre piedras grises, había cambiado su comportamiento tras las lluvias intensas de la madrugada. Las lluvias de septiembre suelen ser las más intensas del año en la región suroccidental, y muchos afluentes aumentan su caudal en cuestión de minutos. Así fue esa tarde.

Maldonado descendió al agua. Minutos después, testigos relataron que fue arrastrada por la corriente. Sus acompañantes dieron aviso inmediato a los cuerpos de socorro y comenzaron la búsqueda por su cuenta, sin éxito.

A partir de la noche del domingo y durante la madrugada del lunes, vecinos, familiares y rescatistas recorrieron la ribera del río. Participaron bomberos Municipales Departamentales de la estación de Catarina, bomberos Voluntarios y personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). El operativo se extendió por varios kilómetros.

Finalmente, a primeras horas del lunes, el cuerpo de Gabriela fue localizado en un tramo del río, varios metros aguas abajo. Personal especializado procedió con la recuperación y se dio aviso a las autoridades correspondientes para los procedimientos legales.

La noticia se esparció con rapidez por Malacatán. En su comunidad, muchos la conocían por los pasteles que preparaba por encargo.

El río Cabúz volvió a su cauce habitual, como suele suceder. Pero esta vez, dejó una ausencia que muchos no podrán olvidar.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

