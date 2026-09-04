Localizan cadáver envuelto en bolsas y sábanas entre la maleza en la antigua ruta a Santa Cruz Chinautla

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Localizan cadáver envuelto en bolsas y sábanas entre la maleza en la antigua ruta a Santa Cruz Chinautla

Socorristas localizaron un cadáver envuelto en bolsas y sábanas a pocos metros de la antigua ruta a Santa Cruz Chinautla.

Alvaro Castañeda

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Bomberos Voluntarios localizan un cadáver envuelto en bolsas y sábanas en la antigua ruta a Santa Cruz Chinautla. (Foto Prensa Libre: CVB)

El cadáver de una persona envuelto en bolsas y sábanas fue localizado este viernes 4 de septiembre en el kilómetro 8.5 de la antigua ruta a Santa Cruz Chinautla, informaron los Bomberos Voluntarios.

Los socorristas detallaron que hasta el momento se desconocen el sexo y la identidad de la persona fallecida. El cuerpo se encontraba a unos cinco metros de la carretera principal.

El hallazgo ocurrió en un sector alejado, lo que pudo haber sido aprovechado por delincuentes para abandonar el cadáver entre la maleza.

La Policía Nacional Civil no ha informado acerca del hecho. Investigadores de la institución llegaron al lugar para recolectar evidencias junto con fiscales del Ministerio Público (MP).

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La Policía Nacional Civil (PNC) resguarda el lugar donde fue encontrado el cuerpo de la persona fallecida.

Este no es el único caso reportado recientemente en el sector. El pasado 29 de agosto, los Bomberos Voluntarios también fueron notificados sobre un cuerpo envuelto en sábanas en la ruta que conduce de Arimany hacia Santa Cruz Chinautla.

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