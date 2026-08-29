Localizan cadáver envuelto en nailon en Mixco y posibles restos humanos en Chinautla

Los Bomberos Municipales informaron que la madrugada de este sábado 29 de agosto recibieron llamadas de alerta sobre la presencia de un bulto extraño a la orilla de la carretera, en el bulevar El Naranjo y 22 calle, zona 4 de Mixco.

Añadieron que, al llegar al lugar, técnicos en urgencias médicas confirmaron el hallazgo del cuerpo de una persona envuelto en bolsas de nailon.

Debido a las condiciones en las que fue localizado el cuerpo, no fue posible establecer la identidad de la víctima, indicaron.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) quedaron a cargo del resguardo del área y de las diligencias para establecer la identidad de la víctima y las circunstancias del hecho.

Hallan posibles restos humanos

Los Bomberos Voluntarios reportaron que fueron alertados sobre un posible cuerpo envuelto en sábanas, en la ruta que conduce de Arimany hacia Santa Cruz, Chinautla.

Socorristas de la 122 Compañía efectuaron una búsqueda por el sector y localizaron un posible cuerpo.

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Los posibles restos humanos estaban envueltos en sábanas a la orilla de la carretera.

Los socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes.

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Con información de Ángel Oliva