Localizan cuerpo del bombero Kevin Hernández en el río Motagua; presentaba posible herida de bala

Kevin René Hernández González, de 29 años, bombero voluntario que estaba desaparecido desde el domingo último, fue hallado sin vida en el río Motagua, en el sector conocido como Los Manzanotes, informaron este lunes 25 de agosto las autoridades.

De forma preliminar, se indicó que el cuerpo presentaba un impacto de bala, aunque será el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) el que confirme la causa de muerte.

Hernández González pertenecía al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zacapa, donde prestaba servicio desde hace varios años. Su desaparición había sido reportada desde la tarde del domingo pasado, y desde entonces compañeros y familiares iniciaron su búsqueda.

La noticia generó consternación entre la población y en la institución, que publicó un mensaje de duelo en sus redes sociales:

“El Comandante Giovanni Cordón, Directorio Nacional, personal administrativo y fuerza activa; nos unimos a la familia Hernández González en estos momentos difíciles. Con el corazón entristecido, rezamos por el reposo eterno de una persona distinguida a la que siempre recordaremos”, dice el mensaje de los socorristas.

El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) iniciaron las investigaciones para esclarecer el hecho.

