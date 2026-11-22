Hains Udiel Muñoz Rabanales, de 64 años, empresario del sector de las telecomunicaciones y exconcejal de Coatepeque, Quetzaltenango, murió atacado a balazos la tarde de este domingo 22 de noviembre en el caserío La Ceibilla, sector de Caballo Blanco, Retalhuleu.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, Muñoz Rabanales había llegado al lugar para participar en una ceremonia de bautismo cristiano. Según testigos, el empresario había manifestado su interés en acercarse a esa fe y se encontraba participando en la actividad religiosa cuando ocurrió el ataque.

Los relatos recabados señalan que Muñoz Rabanales se cambiaba de ropa después de participar en la ceremonia cuando fue atacado a balazos. El hecho causó alarma entre los asistentes, mientras las autoridades iniciaron las diligencias para establecer las circunstancias del crimen.

¿Quién era Hains Udiel Muñoz Rabanales?

Muñoz Rabanales era originario de Champerico, Retalhuleu, y se dedicaba al sector de las telecomunicaciones. Era propietario de una empresa que prestaba servicios de televisión por cable e internet en la región.

También tuvo participación en la política municipal de Coatepeque, Quetzaltenango, donde ocupó el cargo de concejal séptimo durante el período 2020-2024, como integrante del Concejo Municipal.

Tras el ataque, las autoridades fueron notificadas para efectuar las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan esclarecer el asesinato.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen y no se ha informado sobre personas capturadas o posibles responsables.

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