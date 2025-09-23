Matan a Norman Estuardo Orellana Ramírez, vicepresidente del Club Deportivo Guastatoya

Matan a Norman Estuardo Orellana Ramírez, vicepresidente del Club Deportivo Guastatoya

Norman Estuardo Orellana Ramírez, vicepresidente del Club Guastatoya, murió en El Progreso en un ataque armado este 23 de septiembre.

Imagen de referencia. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

La Liga Nacional de Futbol de la República de Guatemala informó este miércoles 23 de septiembre sobre el fallecimiento de Norman Estuardo Orellana Ramírez, vicepresidente del Club Guastatoya.

Según reportes de medios locales, Orellana Ramírez murió en un ataque armado perpetrado en Guastatoya, El Progreso.

La Federación de Futbol de Guatemala también emitió un pronunciamiento por el fallecimiento de Orellana, "Quien en vida fuera, vicepresidente del Club Deportivo Guastatoya de la Liga Nacional de Futbol de la República de Guatemala".

Aún se desconocen detalles del incidente en el que perdió la vida Orellana Ramírez.

