Menores de edad son rescatados de prostíbulo clandestino en Santa Rosa

Las autoridades no han brindado mayores detalles de los supuestos abusos que sufrieron un adolescente y dos niños en Santa Rosa, que según denuncias de vecinos eran abusados en un prostíbulo clandestino.

El caso fue investigado por la fiscalía regional de aquel departamento, que coordinó con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) un rescate en la colonia Las Monjas, en Cuilapa, Santa Rosa.

Las denuncias de vecinos apuntan que en una “casa cerrada” un adolescente de 16 años y dos niños eran abusados, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades.

Por procedimiento, tras localizar a los menores de edad en el establecimiento denunciado, la PNC y las demás autoridades buscaron a familiares de los menores para ser entregados.

Pero al localizar a los familiares estos se encontraban en estado de ebriedad, según el reporte policial compartido por las autoridades.

Ante la imposibilidad de poder entregar a los menores con familiares directos, la PNC hizo la entrega a representantes de la Procuraduría General de la Nación (PGN), para que pudieran brindar abrigo y protección a los menores.

El caso se encuentra bajo investigación para determinar si los hechos denunciados son reales, y de ser así, las autoridades fiscales emprenderían otras acciones legales para deducir las responsabilidades penales.