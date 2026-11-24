La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que este martes 24 de noviembre una motocicleta fue abandonada tras un intento de asalto en la zona 3 de la capital.

Según la información proporcionada por la PMT, en la 7a. avenida y 38 calle, zona 3, dos personas que se conducían en una motocicleta intentaron asaltar al conductor de un automóvil y, al no concretar su objetivo, abandonaron la motocicleta en el lugar.

Indicó que las autoridades competentes están a cargo del procedimiento correspondiente.

La PMT recomendó a los conductores transitar con precaución por el sector donde ocurrió el incidente.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, indicó que una placa de circulación quedó tirada en el pavimento. Añadió que no se reportan personas heridas.

Según Montejo, hubo un forcejeo entre el conductor del automóvil y los asaltantes, por lo que estos abandonaron la motocicleta en uno de los carriles.

Añadió que lo sucedido afecta la circulación vehicular entre la calzada Roosevelt y la zona 3.

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