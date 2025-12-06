Muerte de empresario en Petén: MP detalla que el caso está bajo diversas líneas de investigación 

El 5 de diciembre, medios locales informaron que el empresario Elder Adán Erazo Orrego murió tras un ataque armado en Petén.

En ese sentido, la Fiscalía de Distrito de Petén, en coordinación con la Fiscalía Regional XI, informó sobre el hecho violento ocurrido en la nueva terminal de Santa Elena, Flores.

El Ministerio Público (MP) añadió que el incidente armado provocó la muerte de una persona por proyectil de arma de fuego.

El caso se encuentra bajo diversas líneas de investigación, añadió el ente investigador.

“En el lugar se localizaron indicios que serán sometidos al análisis correspondiente”, indicó este sábado 6 de diciembre la fiscalía.

De acuerdo con medios de comunicación de Petén, la víctima era conocida por la crianza de caballos y el apoyo a eventos ganaderos locales.

