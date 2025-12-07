Mujer que viajaba a cobrar pensión muere en accidente de tránsito en Retalhuleu

Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 188 de la ruta RD-REU-06, San Felipe, Retalhuleu, a pocos metros de la entrada a la finca Filadelfia. El hecho dejó como saldo una mujer fallecida y siete personas heridas.

De acuerdo con socorristas, el vehículo involucrado —un picop que prestaba servicio de transporte colectivo de pasajeros— se dirigía hacia la comunidad Nueva Esperanza Miralta, en El Palmar, Quetzaltenango, cuando volcó por causas que aún son investigadas por las autoridades.

Según Derick López, socorrista de la Cruz Roja Guatemalteca, los cuerpos de socorro fueron alertados sobre el percance y se movilizaron al lugar junto a los Bomberos Municipales Departamentales. Al llegar, localizaron a siete personas heridas y a una mujer fallecida, quien quedó atrapada bajo el vehículo.

La víctima mortal fue identificada como Dominga Pastor, de 70 años. Familiares relataron que había viajado a Retalhuleu para cobrar su pensión del adulto mayor y realizar algunas compras.

El Ministerio Público (MP), junto con las autoridades correspondientes, realizó las diligencias legales en el lugar antes del levantamiento del cuerpo.

Los heridos fueron identificados como Mynor Pastor, Nancy García, Blanca Chan, Blanca Gonzáles y la menor de seis años, Cristel Galilea López, todos residentes de la comunidad Nueva Esperanza. Según socorristas, las víctimas presentaban golpes y laceraciones.

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria en el lugar, logrando estabilizar a los heridos, quienes posteriormente fueron trasladados al Hospital Nacional de Retalhuleu para recibir atención médica especializada.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente.