Mujer y hombre mueren baleados en ataque en expendio de licor en Suchitepéquez

Ataque armado deja dos muertos en Suchitepéquez; además, una persona muere baleada en Amatitlán.

Una mujer y un hombre murieron baleados en San José La Máquina, Suchitepéquez. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que la noche del miércoles 12 de noviembre se registró un ataque armado en una venta de bebidas alcohólicas en la línea B12, San José La Máquina, Suchitepéquez.

Añadieron que una mujer y un hombre fallecieron en el lugar por la gravedad de las heridas que sufrieron. Ambos cadáveres quedaron al costado de una de las mesas.

En otro suceso, agregaron que la madrugada de este jueves hubo un incidente armado en la colonia El Salitre, Amatitlán, donde una persona perdió la vida en la vía pública.

A un costado de la víctima quedó una motocicleta, según el reporte.

En otro reporte, en el kilómetro 51 de la ruta Interamericana, libramiento de Chimaltenango, en un terreno baldío se localizó a una persona fallecida dentro de una fosa séptica.

El cuerpo, en estado de descomposición, fue extraído a la superficie tras la labor de los socorristas.

