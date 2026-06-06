“Sintió algo caliente en la cabeza”: adolescente muere por una bala perdida en Amatitlán

Este sábado 6 de junio, una menor de 14 años resultó herida en la cabeza por una bala perdida. El incidente ocurrió en la aldea El Rincón, Amatitlán.

La menor se dirigía a la casa de una tía cuando indicó que "sentía algo caliente en la cabeza", según relató su abuela, Roberta Sazo.

“La niña iba para donde la tía, cuando ella dijo que sentía algo caliente en la cabeza. Y cuando se dieron cuenta, había sido una bala perdida que entró en el corredor de la casa. Yo me vine inmediatamente a ver qué había pasado”, explicó Sazo.

Al examinarla, sus familiares se percataron de que había sido impactada por una bala que ingresó al corredor de la vivienda e hirió a la menor.

Los socorristas llegaron al lugar para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, la gravedad de la herida provocó la muerte de la adolescente, identificada como Nataly María de los Ángeles Fernández Flores.

Se desconoce de dónde provino la bala que causó la muerte de la menor.