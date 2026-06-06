“Sintió algo caliente en la cabeza”: adolescente muere por una bala perdida en Amatitlán

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“Sintió algo caliente en la cabeza”: adolescente muere por una bala perdida en Amatitlán

Una menor de 14 años fue herida en el cráneo por una bala perdida que le causó la muerte.

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Una adolescente murió por una bala perdida en Amatitlán. (Foto Prensa Libre: O. Vásquez)

Este sábado 6 de junio, una menor de 14 años resultó herida en la cabeza por una bala perdida. El incidente ocurrió en la aldea El Rincón, Amatitlán.

La menor se dirigía a la casa de una tía cuando indicó que "sentía algo caliente en la cabeza", según relató su abuela, Roberta Sazo.

“La niña iba para donde la tía, cuando ella dijo que sentía algo caliente en la cabeza. Y cuando se dieron cuenta, había sido una bala perdida que entró en el corredor de la casa. Yo me vine inmediatamente a ver qué había pasado”, explicó Sazo.

Al examinarla, sus familiares se percataron de que había sido impactada por una bala que ingresó al corredor de la vivienda e hirió a la menor.

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Los socorristas llegaron al lugar para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, la gravedad de la herida provocó la muerte de la adolescente, identificada como Nataly María de los Ángeles Fernández Flores.

Se desconoce de dónde provino la bala que causó la muerte de la menor.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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Oscar Vásquez

Periodista de Prensa Libre especializado en cobertura nacional, con 1 año de experiencia.

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