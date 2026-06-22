Ocupantes de camión recolector de basura salen ilesos tras incidente armado en la zona 11

Los Bomberos Voluntarios informaron que este lunes 22 de junio se registró un ataque armado contra los ocupantes de un camión recolector de basura.

Indicaron que el hecho de violencia ocurrió en la 21 calle, entre el Anillo Periférico y la calzada Roosevelt, zona 11.

Añadieron que auxiliaron a los ocupantes del camión, quienes sufrieron crisis nerviosa y fueron atendidos en el lugar.

El vehículo quedó con perforaciones de bala en una de sus puertas.

Según imágenes compartidas por los bomberos, en la escena quedaron casquillos esparcidos.

La Policía Municipal de Tránsito reportó que agentes de la Policía Nacional Civil efectuaron un operativo en el sector para reunir indicios y tratar de localizar a los responsables.

Añadió que el ataque fue dirigido contra el conductor y sus ayudantes, quienes resultaron ilesos.

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