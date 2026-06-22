Ocupantes de camión recolector de basura salen ilesos tras incidente armado en la zona 11

sUCESOS

Ocupantes de camión recolector de basura salen ilesos tras incidente armado en la zona 11

Los bomberos compartieron detalles del ataque armado contra un camión recolector de basura en la zona 11.

y

|

time-clock

ATAQUE CONTRA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA

Sujetos armados dispararon contra camión recolector de basura en la zona 11 de la capital. (Foto Prensa Libre: imagen compartida por los Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios informaron que este lunes 22 de junio se registró un ataque armado contra los ocupantes de un camión recolector de basura.

Indicaron que el hecho de violencia ocurrió en la 21 calle, entre el Anillo Periférico y la calzada Roosevelt, zona 11.

Añadieron que auxiliaron a los ocupantes del camión, quienes sufrieron crisis nerviosa y fueron atendidos en el lugar.

El vehículo quedó con perforaciones de bala en una de sus puertas.

EN ESTE MOMENTO

Fachada de la Contraloría General de Cuentas de Guatemala

Se activan grupos gremiales por elección de comisionados para postuladora de contralor

Right
Baja ejecución de programa de subsidio del Fopavi para vivienda social en Guatemala

Unidades del CIV con proyección social muestran baja ejecución al cierre del primer semestre

Right

Según imágenes compartidas por los bomberos, en la escena quedaron casquillos esparcidos.

La Policía Municipal de Tránsito reportó que agentes de la Policía Nacional Civil efectuaron un operativo en el sector para reunir indicios y tratar de localizar a los responsables.

Añadió que el ataque fue dirigido contra el conductor y sus ayudantes, quienes resultaron ilesos.

Para leer más: Incautan arma y municiones: capturan a presuntos sicarios tras ataque a recolectores de basura

 Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Ataques armados en Guatemala Recolectores de Basura Violencia en Guatemala Zona 11 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM