Incautan arma y municiones: capturan a presuntos sicarios tras ataque a recolectores de basura

Dos recolectores de basura fueron atacados a balazos en Amatitlán; uno quedó herido y el otro murió.

Agentes custodian a dos presuntos pandilleros señalados de ataque armado en Amatitlán. (Foto Prensa Libre: PNC)

En el callejón Zacarías, aldea Las Trojes, Amatitlán, policías de la Comisaría 15 capturaron a Franklin “N”, alias el Perverso, de 22 años, y a Jonathan “N”, alias El Roller, de 19, señalados como integrantes de la pandilla del Barrio 18, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

“La detención de estos criminales se registró luego de perpetrar un ataque armado contra dos recolectores de basura, quienes fueron llevados con heridas de bala a un hospital, donde uno de ellos falleció”, añadió la PNC tras las capturas ocurridas la noche del jueves 4 de diciembre.

Agentes que efectuaban recorridos de seguridad en el área fueron alertados sobre el hecho armado.

Al llegar al lugar, observaron a dos individuos que intentaban huir, por lo que fueron neutralizados de inmediato, agregó la PNC.

A los detenidos les decomisaron una pistola marca Sarsilmaz, con un cargador y 15 municiones.

Según el reporte, el arma tiene denuncia de robo del 21 de mayo del 2025, en el kilómetro 7.8 de la antigua carretera a El Salvador, zona 4 de Santa Catarina Pinula.

