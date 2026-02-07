Ola de accidentes de tránsito deja varios muertos y heridos este fin de semana

Este sábado 7 de febrero, los diversos cuerpos de socorro del país reportaron varios accidentes de tránsito.

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva alertó de que los accidentes en la ruta CA-9 han aumentado.

Durante la madrugada una unidad de transporte pesado y un vehículo liviano chocaron en el kilómetro 14 de la ruta al Pacífico.

Del lugar fueron llevados varios heridos a un centro asistencial, informó esa institución policial.

El vehículo particular quedó totalmente destruido. (Foto: PMT Villa Nueva)

Entre tanto, un camión cargado con material volcó anoche en el kilómetro 182 de la ruta Interamericana, informaron los Bomberos Voluntarios.

El piloto fue rescatado de entre los escombros y trasladado herido a un centro asistencial.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

En la avenida reforma y 16 calle se reportó un fuerte accidente entre dos motocicletas, informaron los Bomberos Municipales.

Del lugar fue llevado a un centro asistencial a uno de los motoristas "con fractura expuesta", dijeron los socorristas.

(Foto: Bomberos Municipales)

El mismo cuerpo bomberil reportó que un motorista falleció a causa de un accidente ayer por la noche.

El hecho ocurrió en la calzada Atanasio Tzul y 35 calle, zona 12 capitalina.

(Foto: Bomberos Municipales)

En el kilómetro 33 de la ruta al Atlántico, dos personas que viajaban en motocicleta sufrieron un fuertre accidente, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.

En el lugar quedó una mujer fallecida mientras otra persona fue trasladada en estado grave al Hospital de Guastatoya.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

Esta madrugada también se reportó que un tráiler volcó por el ingreso a Amatitlán, informó la PMT de Villa Nueva.