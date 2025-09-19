Percances de tráileres complican el tránsito este viernes en el Anillo Periférico y en Santa Catarina Pinula

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital informó que un tráiler se empotró en el arriate central del Anillo Periférico, entre Villa Linda y la zona 7, con dirección a la zona 1. Añadió que el vehículo derribó un poste del tendido eléctrico.

Personal de Limpia y Verde efectúa trabajos para retirar los escombros; además, el distribuidor de energía atiende la emergencia.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, indicó que se realizan maniobras para retirar el tráiler, que presenta fallas mecánicas y colisionó contra el arriate central.

Agregó que la movilidad vehicular es lenta, ya que el paso está interrumpido en un carril por sentido. El tramo más afectado es el que se dirige al centro de la ciudad capital.

La PMT de Santa Catarina Pinula reportó que maquinaria municipal colaboró en el traslado de un tráiler encunetado en el sector Antioquia, con dirección hacia el centro del municipio y la ciudad de Guatemala.

Aunque el tráiler ya fue retirado, el tránsito sigue complicado por la acumulación de vehículos.

Provial reportó una colisión múltiple en el kilómetro 67 de la ruta CA-2 occidente, en Escuintla. En el accidente están involucrados cuatro vehículos que obstruyen el paso hacia el occidente.

Paso afectado en Santa Catarina Pinula

Reportan fallecidos en accidente

Los Bomberos Voluntarios informaron que un vehículo cayó a un barranco en el kilómetro 105 de la ruta al Pacífico, a inmediaciones del río Coyolate.

Indicaron que un hombre fue rescatado, mientras que una mujer y un joven de 16 años murieron en el lugar.

