Piloto de camión muere baleado al llegar a su trabajo, en la zona 18

Jesús Cruz Muñoz, de 33 años, murió este jueves 11 de septiembre luego de ser atacado a balazos cuando estaba a punto de ingresar a su trabajo, en una empresa encargada de la distribución de agua pura.



Como todos los días, Cruz Muñoz salió de su casa a las 5.20 horas y esperaba a que abrieran el local para comenzar su jornada laboral.



La víctima trabajaba como piloto del camión repartidor de agua pura.



Las autoridades investigan si se trató de un ataque directo o si el crimen está relacionado con el cobro de extorsión.





El hecho violento ocurrió en la 38 calle y 22 avenida, zona 18, colonia El Rosario.



La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos Municipales, cuyos integrantes detallaron que la víctima recibió disparos en el rostro.

Otros crímenes

En otro hecho, los Bomberos Municipales reportaron que un menor de 17 años murió baleado la noche del miércoles 10 de septiembre en la 2a. avenida y 2a. calle, zona 1 de Santa Catarina Pinula.



Los Bomberos Voluntarios informaron que un hombre murió tras ser atacado por desconocidos en el kilómetro 17.5 de la ruta al Pacífico.

