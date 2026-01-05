Sucesos
Piloto de taxi muere baleado en la avenida Petapa; PMT informa del cierre de carriles
Un taxista murió tras un ataque armado en la avenida Petapa, zona 12.
Un taxista murió baleado en la avenida Petapa y 5a calle, zona 12. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)
Los Bomberos Voluntarios informaron que este lunes 5 de enero se registró un ataque armado contra un taxista en la avenida Petapa y 5a calle, zona 12.
Añadieron que la víctima murió debido a la gravedad de las heridas que sufrió.
El vehículo quedó con múltiples perforaciones provocadas por proyectiles de arma de fuego.
Las autoridades mantienen resguardada la escena del crimen y se desconoce el móvil.
La Policía Municipal de Tránsito informó que, debido a lo sucedido, hay cierre en al menos cuatro carriles.
Ataque en Escuintla
La noche del domingo 4 de enero, los Bomberos Municipales Departamentales reportaron un ataque armado contra dos hombres en San José El Rodeo, Escuintla.
Socorristas brindaron atención prehospitalaria a una de las víctimas, quien resultó herida, y posteriormente la trasladaron a un hospital.
En el lugar quedó fallecido el otro hombre, cuya identidad se desconoce.
