PNC es atacada a balazos en colonia Sakerty, zona 7, durante operativo por cámaras ilegales

PNC es atacada a balazos en colonia Sakerty, zona 7, durante operativo por cámaras ilegales

En el ataque a investigadores del DEIC, un presunto pandillero muere y tres más resultan con heridas de bala.

Agentes de la DEIC, de la PNC, fueron atacados a balazos en la colonia Sakerty, en la zona 7 capitalina. (Foto Prensa Libre: PNC)

Un grupo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de la Policía Nacional Civil (PNC) llegó la tarde de este 14 de febrero a las colonias Bethania y Sakerty, en la zona 7 capitalina, donde fue atacado a tiros por presuntos integrantes de la mara Salvatrucha.

Los agentes buscaban puntos de narcomenudeo y cámaras de videovigilancia instaladas por estructuras criminales, cuando fueron detectados por los pandilleros, quienes les dispararon en repetidas ocasiones.

Se produjo un enfrentamiento entre los agentes del DEIC y los delincuentes, uno de los cuales murió, mientras que tres más resultaron con múltiples heridas de bala. El fallecido y los heridos no han sido identificados.

Los Bomberos Voluntarios detallaron que el ataque armado se registró en la 36 calle y 34 avenida de la colonia Sakerty, y sobre el traslado al Hospital General San Juan de Dios de tres personas con múltiples heridas de bala. Confirmaron también que un hombre murió en el lugar. El hecho está relacionado con el ataque a los investigadores.

Los agentes del DEIC resultaron ilesos, según el reporte policial.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

ARCHIVADO EN:

Pandillas Pandillas en Guatemala PNC Violencia Violencia en Guatemala Zona 7 

