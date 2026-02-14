PNC es atacada a balazos en colonia Sakerty, zona 7, durante operativo por cámaras ilegales

Un grupo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de la Policía Nacional Civil (PNC) llegó la tarde de este 14 de febrero a las colonias Bethania y Sakerty, en la zona 7 capitalina, donde fue atacado a tiros por presuntos integrantes de la mara Salvatrucha.

Los agentes buscaban puntos de narcomenudeo y cámaras de videovigilancia instaladas por estructuras criminales, cuando fueron detectados por los pandilleros, quienes les dispararon en repetidas ocasiones.

Se produjo un enfrentamiento entre los agentes del DEIC y los delincuentes, uno de los cuales murió, mientras que tres más resultaron con múltiples heridas de bala. El fallecido y los heridos no han sido identificados.

Los Bomberos Voluntarios detallaron que el ataque armado se registró en la 36 calle y 34 avenida de la colonia Sakerty, y sobre el traslado al Hospital General San Juan de Dios de tres personas con múltiples heridas de bala. Confirmaron también que un hombre murió en el lugar. El hecho está relacionado con el ataque a los investigadores.

Los agentes del DEIC resultaron ilesos, según el reporte policial.