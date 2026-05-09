Sucesos
Qué se sabe de la granada antitanque hallada por albañiles mientras excavaban un terreno
En Chimaltenango, un grupo de albañiles localizó una granada antitanque y avisó a las autoridades.
Este sábado 9 de mayo, en la zona 1 de San José Poaquil, Chimaltenango, un grupo de albañiles encontró una granada antitanque de 40 milímetros.
Los hombres zanjeaban un terreno para iniciar la fundición de una pared y, al toparse con el artefacto, paralizaron las labores.
Ante el hallazgo, los albañiles avisaron a la Policía Nacional Civil (PNC), que envió a un equipo especializado de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE) para asegurar que el objeto no explotara.
En las imágenes que compartió la PNC se observa que los agentes aplicaron protocolos de seguridad para trasladar el artefacto explosivo a un sitio desolado, donde fue destruido.
Las autoridades actuaron a tiempo y no se reportaron heridos.
Albañiles que zanjeaban en una construcción localizan granada antitanque— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 9, 2026
DIDAE-PNC neutraliza y destruye artefacto
En la zona 1 de San José Poaquil, Chimaltenango, albañiles que realizaban zanjas para la fundición de una pared, localizaron una granada antitanque de 40 mm, pic.twitter.com/rZWtpYZOcn