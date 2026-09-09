Revelan la identidad de dos mujeres víctimas de ataque armado en la zona 13

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Revelan la identidad de dos mujeres víctimas de ataque armado en la zona 13

Dos mujeres perdieron la vida en un ataque armado en una venta de ropa en la colonia Santa Fe, zona 13.

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escena del crimen

Fotografía ilustrativa. La PNC trabajó en la escena donde dos mujeres murieron baleadas en la zona 13. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Los Bomberos Municipales dieron detalles de un incidente armado ocurrido en la 13 avenida y 28 calle, colonia Santa Fe, zona 13.

Añadieron que técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a dos mujeres con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con imágenes compartidas por los bomberos, el hecho de violencia ocurrió la noche del martes 8 de septiembre en una venta de ropa.

Las víctimas fueron identificadas como Olga Carolina Esquite, de 43 años, y Natali Nicolás Esquite, según los bomberos.

EN ESTE MOMENTO

En la plataforma del Ministerio de Salud se muestran los servicios disponibles. Para tramitar la “Tarjeta de Salud” de forma electrónica, el interesado debe seleccionar la opción DDRISS. (Foto, Prensa Libre: Captura de Pantalla)

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“Ambas fallecieron a consecuencia de las heridas”, indicaron.

La Policía Nacional Civil quedó a cargo de la escena y las diligencias correspondientes.

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Una de las víctimas quedó en la entrada del negocio y la otra, en el interior.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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