Revelan la identidad de dos mujeres víctimas de ataque armado en la zona 13

Los Bomberos Municipales dieron detalles de un incidente armado ocurrido en la 13 avenida y 28 calle, colonia Santa Fe, zona 13.

Añadieron que técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a dos mujeres con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con imágenes compartidas por los bomberos, el hecho de violencia ocurrió la noche del martes 8 de septiembre en una venta de ropa.

Las víctimas fueron identificadas como Olga Carolina Esquite, de 43 años, y Natali Nicolás Esquite, según los bomberos.

“Ambas fallecieron a consecuencia de las heridas”, indicaron.

La Policía Nacional Civil quedó a cargo de la escena y las diligencias correspondientes.

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Una de las víctimas quedó en la entrada del negocio y la otra, en el interior.

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