Ruta Interamericana colapsa por accidentes con múltiples vehículos implicados

Automovilistas reportan serias complicaciones para salir de la capital hacia el occidente, debido a accidentes múltiples en los límites entre Mixco y San Lucas Sacatepéquez.

Durante la tarde, los Bomberos Municipales Departamentales informaron sobre un percance vial en el kilómetro 23 de la ruta Interamericana, donde un tráiler colisionó con un vehículo y una motocicleta.

Debido al incremento del parque vehicular los viernes, el tránsito hacia el occidente resultó afectado, según los reportes.

Los socorristas trasladaron a dos personas a la emergencia del Hospital Roosevelt.

Horas más tarde, Provial informó sobre otro accidente múltiple en el kilómetro 24 de la misma ruta, el cual también afectó la circulación.

En este hecho se vieron involucrados seis vehículos, lo que obstruye el paso hacia el occidente.

