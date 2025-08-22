Ruta Interamericana colapsa por accidentes con múltiples vehículos implicados

Sucesos

Dos accidentes múltiples, ocurridos en los kilómetros 23 y 24 de la ruta Interamericana, complicaron la salida de la capital hacia el occidente este viernes.

Tráiler colisiona con automóvil y motocicleta en el km 24 de la ruta Interamericana, en los límites entre Mixco y San Lucas Sacatepéquez. (Foto Prensa Libre:)

Automovilistas reportan serias complicaciones para salir de la capital hacia el occidente, debido a accidentes múltiples en los límites entre Mixco y San Lucas Sacatepéquez.

Durante la tarde, los Bomberos Municipales Departamentales informaron sobre un percance vial en el kilómetro 23 de la ruta Interamericana, donde un tráiler colisionó con un vehículo y una motocicleta.

Debido al incremento del parque vehicular los viernes, el tránsito hacia el occidente resultó afectado, según los reportes.

Los socorristas trasladaron a dos personas a la emergencia del Hospital Roosevelt.

Horas más tarde, Provial informó sobre otro accidente múltiple en el kilómetro 24 de la misma ruta, el cual también afectó la circulación.

En este hecho se vieron involucrados seis vehículos, lo que obstruye el paso hacia el occidente.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

ARCHIVADO EN:

Frenemos los accidentes; Accidentes de Tránsito en Guatemala Mixco Ruta Interamericana San Lucas Sacatepéquez Tránsito GT 
