Guatemala
Sábado trágico: cinco muertos en accidentes de tránsito en distintos puntos del país
Reportan cinco personas fallecidas en accidentes de tránsito ocurridos este sábado 11 de abril.
Uno de los accidentes mortales ocurridos este sábado 11 de abril se registra en el km 114 de la ruta CA-14, en Las Verapaces. (Foto Prensa Libre: Provial)
Este sábado 11 de abril se reportan varios accidentes de tránsito en los que han estado involucrados vehículos particulares y de transporte pesado, pero tres de estos hechos dejaron víctimas mortales.
Alrededor de las 14 horas, Provial informó sobre la colisión entre un vehículo particular y un camión en el km 114 de la ruta CA-14, en Las Verapaces.
Las imágenes compartidas muestran que los automotores chocaron de frente y, por el impacto, fallecieron dos personas; una más fue trasladada con heridas a un centro asistencial.
Bomberos Municipales atendieron un accidente de tránsito en la 2a. calle y 9a. avenida, colonia Vista Hermosa I, zona 15.
Dos personas murieron en el lugar; otra fue trasladada a un hospital en estado grave.
Otro percance ocurrió en la 13 avenida y 16 calle, zona 1, donde un motorista falleció tras el impacto con otro vehículo.
Brigadas de Provial atienden hecho de tránsito en el km. 114 de la ruta CA-14 Las Verapaces (Morazán, El Progreso). Se alterna el paso de vehículos, 2 personas fallecidas y una trasladada.— PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) April 11, 2026
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