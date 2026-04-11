Sábado trágico: cinco muertos en accidentes de tránsito en distintos puntos del país

Guatemala

Sábado trágico: cinco muertos en accidentes de tránsito en distintos puntos del país

Reportan cinco personas fallecidas en accidentes de tránsito ocurridos este sábado 11 de abril.

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Uno de los accidentes mortales ocurridos este sábado 11 de abril se registra en el km 114 de la ruta CA-14, en Las Verapaces. (Foto Prensa Libre: Provial)

Este sábado 11 de abril se reportan varios accidentes de tránsito en los que han estado involucrados vehículos particulares y de transporte pesado, pero tres de estos hechos dejaron víctimas mortales.

Alrededor de las 14 horas, Provial informó sobre la colisión entre un vehículo particular y un camión en el km 114 de la ruta CA-14, en Las Verapaces.

Las imágenes compartidas muestran que los automotores chocaron de frente y, por el impacto, fallecieron dos personas; una más fue trasladada con heridas a un centro asistencial.

Bomberos Municipales atendieron un accidente de tránsito en la 2a. calle y 9a. avenida, colonia Vista Hermosa I, zona 15.

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Dos personas murieron en el lugar; otra fue trasladada a un hospital en estado grave.

Otro percance ocurrió en la 13 avenida y 16 calle, zona 1, donde un motorista falleció tras el impacto con otro vehículo.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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