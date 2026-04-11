Sábado trágico: cinco muertos en accidentes de tránsito en distintos puntos del país

Este sábado 11 de abril se reportan varios accidentes de tránsito en los que han estado involucrados vehículos particulares y de transporte pesado, pero tres de estos hechos dejaron víctimas mortales.

Alrededor de las 14 horas, Provial informó sobre la colisión entre un vehículo particular y un camión en el km 114 de la ruta CA-14, en Las Verapaces.

Las imágenes compartidas muestran que los automotores chocaron de frente y, por el impacto, fallecieron dos personas; una más fue trasladada con heridas a un centro asistencial.

Bomberos Municipales atendieron un accidente de tránsito en la 2a. calle y 9a. avenida, colonia Vista Hermosa I, zona 15.

Dos personas murieron en el lugar; otra fue trasladada a un hospital en estado grave.

Otro percance ocurrió en la 13 avenida y 16 calle, zona 1, donde un motorista falleció tras el impacto con otro vehículo.