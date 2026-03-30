Sale a luz video del ataque donde falleció piloto de ambulancia en Jutiapa

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Sale a luz video del ataque donde falleció piloto de ambulancia en Jutiapa

Grabación revela cómo sicario atacó a piloto de ambulancia en Atescatempa, Jutiapa.  

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El pasado 17 de marzo, los Bomberos Municipales Departamentales informaron sobre un incidente armado en la aldea El Rosario, Atescatempa, Jutiapa.

Socorristas ampliaron detalles y reportaron que, en el hecho de violencia, el piloto de una ambulancia del Centro de Salud local falleció por heridas de bala.

A causa del ataque, la ambulancia quedó a la orilla de la carretera, con varias perforaciones en el lado del conductor.

Días después del crimen comenzó a circular un video que muestra el momento del ataque contra el conductor.

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Las imágenes muestran a un hombre vestido de negro que esperaba a su víctima a un costado de la carretera, en un túmulo de la ruta Jocotillo–San Cristóbal Frontera.

Sin prisa, el sujeto observa el paso de la ambulancia, que reduce la velocidad para cruzar el reductor. En ese momento, el atacante se acerca y dispara contra la unidad de emergencia.

Tras los disparos, el piloto pierde el control y la ambulancia termina empotrada contra árboles a la orilla de la carretera.

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En el lugar murió el conductor Luis Jehovany Ríos Peñate, de 34 años, quien laboraba como piloto de ambulancia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en la Dirección de Área de Salud de Jutiapa desde el 2010.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar y capturar al responsable del ataque armado.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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