Seis personas heridas durante balacera en bus en la ruta al Pacífico

Los Bomberos Voluntarios de Palín informaron que la madrugada de este viernes 16 de enero se registró un ataque armado en un autobús en el kilómetro 52 de la ruta al Pacífico, en Palín, Escuintla.



Añadieron que trasladaron a seis personas con heridas de bala hacia distintos centros asistenciales.



La unidad de transporte quedó a un costado de la carretera, donde los pasajeros fueron auxiliados.



Provial compartió un video en el que se observa a los pasajeros descender del autobús. Agentes brindaron seguridad vial en el área donde quedó detenido el vehículo.





Según medios locales, el ataque ocurrió durante un intento de asalto en un autobús extraurbano.



Indicaron que uno de los pasajeros intentó repeler el atraco, lo que originó un intercambio de disparos con los delincuentes.

