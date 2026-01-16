Seis personas heridas durante balacera en bus en la ruta al Pacífico

Sucesos

Seis personas heridas durante balacera en bus en la ruta al Pacífico

Seis personas resultaron heridas durante un incidente armado en un bus, en el kilómetro 52 de la ruta al Pacífico.

|

time-clock

BALACERA EN BUS KM 52 AL PACÍFICO

Bomberos atienden a pasajeros de bus tras una balacera que dejó cuatro heridos en Paín. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios de Palín informaron que la madrugada de este viernes 16 de enero se registró un ataque armado en un autobús en el kilómetro 52 de la ruta al Pacífico, en Palín, Escuintla.


Añadieron que trasladaron a seis personas con heridas de bala hacia distintos centros asistenciales.

La unidad de transporte quedó a un costado de la carretera, donde los pasajeros fueron auxiliados.

Provial compartió un video en el que se observa a los pasajeros descender del autobús. Agentes brindaron seguridad vial en el área donde quedó detenido el vehículo.

EN ESTE MOMENTO

Personas llenan formularios relacionados con la solicitud de residencia permanente y visa de inmigrante para Estados Unidos

“Es muy devastador, porque crea separación familiar”: pausa de visas deja en vilo a miles de guatemaltecos

Right

Gobierno a examen: cinco son las preocupaciones de los guatemaltecos en las conversaciones de redes sociales

Right


Según medios locales, el ataque ocurrió durante un intento de asalto en un autobús extraurbano.

Indicaron que uno de los pasajeros intentó repeler el atraco, lo que originó un intercambio de disparos con los delincuentes.

Para leer más: “Les quitaron dinero y computadoras”: pasajero narra el tenso momento durante asalto a bus en Escuintla

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Asalto a autobús Escuintla Palín Ruta al Pacífico 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS