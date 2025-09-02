Sicarios esperaban en moto para atacar al abogado Edwin Mayén, según testigos

El ataque ocurrió este lunes 2 de septiembre, alrededor del mediodía, en la 3ª avenida entre 5ª y 6ª calles de la zona 1, cerca del Conservatorio Nacional de Música. Mayén había estacionado su vehículo y se dirigía a pie a un inmueble que presuntamente funcionaba como tienda, cuando fue interceptado por dos hombres armados en motocicleta.

Uno de los sicarios descendió y le disparó en repetidas ocasiones, provocándole la muerte. Cámaras de seguridad y testigos captaron el ataque, que duró apenas unos segundos. Tras cometer el crimen, los atacantes huyeron sin que se produjera una captura inmediata.

Una mujer identificada como Mayra, de 28 años, también resultó herida durante el ataque. Según socorristas, fue trasladada con vida a un hospital cercano. La escena fue acordonada por agentes de la Policía Nacional Civil y personal del Ministerio Público.

Mayén era abogado defensor de María Marta Castañeda Torres, capturada el pasado 27 de agosto por los delitos de estafa, asesinato y asociación ilícita. Castañeda también está vinculada al atentado contra la fiscal Miriam Reguero Sosa, ocurrido en junio de este año.

Asimismo, representaba legalmente a Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, uno de los cabecillas de la pandilla Barrio 18, actualmente detenido y trasladado recientemente a la prisión de alta seguridad Renovación I, tras ser considerado reo de alto riesgo.

La hipótesis principal apunta a un ataque planificado y dirigido específicamente contra el abogado, quien había estado en el foco público por asumir la defensa de personas con presuntos vínculos con el crimen organizado. Aunque no se descartan otras líneas, las autoridades investigan el hecho como un homicidio por encargo.

El asesinato de Mayén ha generado preocupación entre juristas y defensores de derechos humanos, quienes consideran que este crimen evidencia los altos niveles de violencia e impunidad que rodean a los procesos judiciales de alto impacto. El Ministerio Público ya inició una investigación para dar con los autores materiales e intelectuales del hecho.

Según indicaron testigos del crimen, Mayén era esperado por los sujetos que le dispararon.

Enterese de más del tema.