Sucesos
Siete ataques armados dejan varios muertos; Jalapa registra doble homicidio de adolescentes
Un repunte de ataques armados en distintos puntos del país dejó al menos siete personas muertas y varios heridos en las últimas horas.
Bomberos Voluntarios cubren un ataque armado en el mercado municipal de Jalapa, donde murieron dos adolescentes. (Foto Prensa Libre: CVB)
Siete ataques armados registrados este lunes 13 de abril en distintas regiones del país dejaron al menos siete muertos, entre ellos dos adolescentes que murieron en un ataque en el mercado municipal de Jalapa, según reportes de cuerpos de socorro.
El hecho más grave ocurrió en el barrio Esperanza, en el mercado municipal de Jalapa, donde dos adolescentes, de 16 y 14 años, murieron tras un ataque armado. Bomberos Voluntarios de la 44 compañía atendieron a cuatro personas con heridas de bala y trasladaron a dos de ellas al Hospital Nacional de Jalapa.
Medios locales informaron que la cifra de víctimas podría ascender a cuatro, debido a que un hombre y una mujer fallecieron posteriormente en el centro asistencial.
Otros ataques armados se registraron en Fraijanes, Génova ,Quetzaltenango, San Juan Sacatepéquez y Monjas, Jalapa, donde se reportaron personas fallecidas en la vía pública o en el lugar de los hechos, según Bomberos Municipales Departamentales.
En Taxisco, Santa Rosa, un hombre resultó herido durante un asalto y fue trasladado al Hospital Nacional de Escuintla, mientras que en la zona 13 capitalina, un hombre de 27 años fue llevado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) con heridas de bala.
Además, en Amatitlán fue localizado el cuerpo de una persona sin identificar dentro de costales, en el kilómetro 39 de la circunvalación al lago.
En la zona 8 de la capital, otro incidente armado dejó a un hombre con crisis nerviosa, quien fue atendido en el lugar sin necesidad de traslado.
Autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) investigan los hechos para establecer las causas y dar con los responsables.
Ataque armado sucedió en le barrio Esperanza, 2 calle y 1 avenida. Mercado municipal del departamento de Jalapa.— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) April 13, 2026
Se evaluaron a 04 personas con múltiples heridas de bala, 02 de ellos se trasladaron a hospital nacional, y en el lugar 02 personas quedaron fallecidas. pic.twitter.com/n95KJKTvOZ
Elementos de la 29 Cía localizan en el kilómetro 39, sector dos bahías circunvalacion al lago, Amatitlán. El cuerpo sin vida de una persona sin identificar en el interior de costales. pic.twitter.com/6DvChEb4ZH— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) April 13, 2026
🚨 INCIDENTE ARMADO 🚨— Bomberos Municipales (@bomberosmuni) April 13, 2026
llamados de emergencia ingresaron al número 123 informando sobre un ataque armado en la 7.ª avenida y 4.ª calle, zona 13.
paramédicos de Bomberos Municipales localizaron a un hombre de 27 años con heridas de proyectil de arma de fuego.
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