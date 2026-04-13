Siete ataques armados dejan varios muertos; Jalapa registra doble homicidio de adolescentes

Siete ataques armados registrados este lunes 13 de abril en distintas regiones del país dejaron al menos siete muertos, entre ellos dos adolescentes que murieron en un ataque en el mercado municipal de Jalapa, según reportes de cuerpos de socorro.

El hecho más grave ocurrió en el barrio Esperanza, en el mercado municipal de Jalapa, donde dos adolescentes, de 16 y 14 años, murieron tras un ataque armado. Bomberos Voluntarios de la 44 compañía atendieron a cuatro personas con heridas de bala y trasladaron a dos de ellas al Hospital Nacional de Jalapa.

Medios locales informaron que la cifra de víctimas podría ascender a cuatro, debido a que un hombre y una mujer fallecieron posteriormente en el centro asistencial.

Otros ataques armados se registraron en Fraijanes, Génova ,Quetzaltenango, San Juan Sacatepéquez y Monjas, Jalapa, donde se reportaron personas fallecidas en la vía pública o en el lugar de los hechos, según Bomberos Municipales Departamentales.

En Taxisco, Santa Rosa, un hombre resultó herido durante un asalto y fue trasladado al Hospital Nacional de Escuintla, mientras que en la zona 13 capitalina, un hombre de 27 años fue llevado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) con heridas de bala.

Además, en Amatitlán fue localizado el cuerpo de una persona sin identificar dentro de costales, en el kilómetro 39 de la circunvalación al lago.

En la zona 8 de la capital, otro incidente armado dejó a un hombre con crisis nerviosa, quien fue atendido en el lugar sin necesidad de traslado.

Autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) investigan los hechos para establecer las causas y dar con los responsables.

Ataque armado sucedió en le barrio Esperanza, 2 calle y 1 avenida. Mercado municipal del departamento de Jalapa.



Se evaluaron a 04 personas con múltiples heridas de bala, 02 de ellos se trasladaron a hospital nacional, y en el lugar 02 personas quedaron fallecidas. pic.twitter.com/n95KJKTvOZ — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) April 13, 2026

Elementos de la 29 Cía localizan en el kilómetro 39, sector dos bahías circunvalacion al lago, Amatitlán. El cuerpo sin vida de una persona sin identificar en el interior de costales. pic.twitter.com/6DvChEb4ZH — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) April 13, 2026