Siete heridos tras accidente en la ruta Interamericana: dos carriles permanecen cerrados

Al menos siete personas resultaron heridas este lunes 21 de septiembre al colisionar un microbús y un automóvil en el kilómetro 44 de la ruta Interamericana, en Sumpango, Sacatepéquez.

Los Bomberos Municipales Departamentales de El Tejar trasladaron a los heridos al Hospital Nacional de Chimaltenango.

El paso vehicular en el lugar del accidente es complicado, ya que los automotores quedaron en un carril hacia occidente y en otro que conduce a la capital.

El microbús se dirigía de Villa Nueva a Momostenango, Totonicapán, y quedó con daños severos por el impacto.

El automóvil quedó destruido de la parte frontal por la fuerte colisión.

Varias piezas de los vehículos quedaron sobre el asfalto y agentes de Provial regulan la circulación en los carriles habilitados.

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Provial del @CIV_Guatemala atiende hecho de tránsito en el km 44.5 de la ruta Interamericana [CA-1 Occidente], en jurisdicción de Sumpango, Sacatepéquez. Colisión entre un microbús y una camioneta agrícola deja varias personas heridas trasladadas a un centro asistencial. pic.twitter.com/fqdF1Ls40y — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) September 21, 2026

Accidente en ruta al Atlántico

Provial también reportó un percance vial en el kilómetro 74 de la ruta al Atlántico, en Guastatoya, El Progreso.

En ese lugar se desprendió un neumático de un camión, lo que ocasionó daños materiales. Por el percance está obstruido el carril izquierdo hacia el norte.

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