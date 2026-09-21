Siete heridos tras accidente en la ruta Interamericana: dos carriles permanecen cerrados

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Siete heridos tras accidente en la ruta Interamericana: dos carriles permanecen cerrados

Siete personas heridas en colisión de microbús y automóvil en el kilómetro 44 de la ruta Interamericana.

Óscar García

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ACCIDENTE KM 44 INTERAMERICANA

Microbús que chocó contra un automóvil en el km 44 de la ruta Interamericana. (Foto Prensa Libre: Víctor Chamalé)

Al menos siete personas resultaron heridas este lunes 21 de septiembre al colisionar un microbús y un automóvil en el kilómetro 44 de la ruta Interamericana, en Sumpango, Sacatepéquez.

Los Bomberos Municipales Departamentales de El Tejar trasladaron a los heridos al Hospital Nacional de Chimaltenango.

El paso vehicular en el lugar del accidente es complicado, ya que los automotores quedaron en un carril hacia occidente y en otro que conduce a la capital.

El microbús se dirigía de Villa Nueva a Momostenango, Totonicapán, y quedó con daños severos por el impacto.

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El automóvil quedó destruido de la parte frontal por la fuerte colisión.

Varias piezas de los vehículos quedaron sobre el asfalto y agentes de Provial regulan la circulación en los carriles habilitados.

Para ver más: Video revela cómo fue el accidente vial entre el hijo de un magistrado y el músico Hugo Girón

Accidente en ruta al Atlántico

Provial también reportó un percance vial en el kilómetro 74 de la ruta al Atlántico, en Guastatoya, El Progreso.

En ese lugar se desprendió un neumático de un camión, lo que ocasionó daños materiales. Por el percance está obstruido el carril izquierdo hacia el norte.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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