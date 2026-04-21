Sistema Penitenciario confirma muerte de un reo en Pavón y descarta que el hecho esté vinculado a un motín

La Dirección General del Sistema Penitenciario confirmó este martes 21 de abril la muerte de un privado de libertad en la Granja de Rehabilitación Pavón, en Fraijanes, y descartó que el hecho esté relacionado con un motín o disturbio dentro del centro carcelario.

Según un comunicado de la institución, el fallecimiento ocurrió durante un incidente aislado entre dos reos, sin que se registraran alteraciones generalizadas del orden en el recinto.

Las autoridades aseguraron que la situación fue controlada y que el resto de la población permanece resguardada en sus sectores.

El presunto responsable del ataque fue puesto a disposición de las autoridades competentes, mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

El Sistema Penitenciario indicó que mantiene colaboración con las diligencias en curso y que, por el momento, no proporcionará más detalles para no afectar el proceso investigativo.

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