Tenían droga, armas y altar a la Santa Muerte: desarticulan estructura de narcomenudeo conocida como “Los distribuidores de La Chana”

La información sobre resultados de allanamientos iniciados el viernes 17 de octubre fue dado a conocer este sábado 18 por la Policía Nacional Civil (PNC).

Entre estos reportan que en Amatitlán, durante un allanamiento, fue capturada una mujer señalada de asociación ilícita, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. En el lugar se incautaron drogas valoradas en más de Q3 millones, según las autoridades.

Allanamientos y capturas

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y de Delitos contra la Vida, en coordinación con fiscales del Ministerio Público, ejecutaron allanamientos que iniciaron el viernes 17 de octubre en distintas zonas de los departamentos de Guatemala, Amatitlán, Retalhuleu, Escuintla y Chimaltenango.

El objetivo fue hacer efectivas órdenes de captura y recabar indicios. Como resultado, se reportaron 12 aprehensiones, además de drogas y armas decomisadas.

Una de las detenidas fue Angélica “N”, de 54 años, capturada en la 2ª calle y 9ª avenida de la colonia San Lorenzo, Amatitlán.

Según la información de la PNC, está sindicada de asociación ilícita, así como de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. Se le incautaron 2 mil 664 “colmillos” con cocaína, 12 kilos de cocaína pura y 6 kilos de marihuana. El valor estimado de la droga asciende a Q3 millones 036 mil. También se decomisaron cinco pistolas, cargadores y 140 municiones de diversos calibres, se añadió.

En la zona 1 de Amatitlán fueron detenidos Cristian “N”, de 26 años, y Esvin “N”, de 30. Ambos están sindicados de asociación ilícita y de delitos relacionados con drogas. Se les incautaron marihuana, cocaína, cinco teléfonos celulares, un cuaderno con anotaciones, tres motocicletas (placas M-890DGZ, M-M959KLN y M-987FKL), solventes y Q4 mil 289.25.

En la colonia Los Sauces, Palín, Escuintla, fue capturado Carlos “N”, de 39 años, por orden judicial emitida en Amatitlán el 14 de octubre del presente año. En su residencia se hallaron dos pistolas, un rifle, más de 400 municiones de distintos calibres y dos teléfonos celulares. Las armas cuentan con documentación legal.

En otro cateo, en la 20 avenida y 13 calle de la colonia El Limón, zona 18 capitalina, agentes de la DIPANDA detuvieron en flagrancia a Gustavo “N”, de 36 años. Se le encontraron municiones, colmillos con cocaína, marihuana, pastillas de metanfetamina y una pesa digital.

La PNC indicó que estas acciones son parte de los operativos contra el narcomenudeo, vinculado a pandillas que buscan fortalecer el financiamiento de sus actividades ilícitas.

Otra parte de las armas incautadas en los allanamientos iniciados el 17 de octubre del 2025, según informó la PNC. (Foto, Prensa Libre: PNC).

Otros indicios incautados en esta operación, según PNC:

Siete armas de fuego tipo pistola, con la documentación respectiva.

Una pistola con reporte de robo.

Dos rifles, con la documentación respectiva.

Once cargadores para pistola.

Cuatro cargadores para rifle.

654 municiones de diversos calibres.

Dos casquillos de distintos calibres.

21 teléfonos celulares.

Nueve tarjetas SIM.

Tres tarjetas micro SD.

Q43 mil 100.25 en efectivo.

En uno de los allanamientos las autoridades también se encontraron un altar a la Santa Muerte, con figuras de diversos tamaños y varias veladoras, según se observa en las fotografías divulgadas por la PNC.

En uno de los inmuebles allanados las fuerzas de seguridad encontraron un altar a la Santa Muerte, según la información divulgada por la PNC. (Foto, Prensa Libre: PNC).

La Policía menciona delitos como asesinato; asesinato en grado de tentativa; asociación ilícita; comercio, tráfico y almacenamiento ilícito; posesión para el consumo; violencia contra la mujer en su manifestación física, negación de asistencia económica.