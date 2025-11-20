Tienda atacada con explosivo en San Miguel Petapa; una mujer resulta herida y vecinos entran en pánico

Una mujer resultó con quemaduras en distintas partes del cuerpo luego de que un artefacto explosivo fuera lanzado en el interior de una tienda ubicada en el sector 4 de Prados de Villa Hermosa, zona 7 de San Miguel Petapa, informaron este jueves 20 de noviembre los Bomberos Municipales Departamentales.

El incidente generó alarma entre los vecinos, quienes reportaron un fuerte estruendo y exigieron mayor presencia policial en el área.

Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales, de la estación de Villa Hermosa, atendieron a la víctima y la trasladaron a la emergencia del Hospital de Villa Nueva. Según el reporte oficial, la paciente presentaba quemaduras de consideración.

Se desconoce el tipo de artefacto utilizado, así como si se trató de un ataque vinculado con extorsión. Tampoco se ha confirmado si la mujer herida es trabajadora del local o si se encontraba allí como clienta.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y unidades antiexplosivos se presentaron en el lugar para recabar evidencias y establecer las causas del hecho.

🚨 EmergenciaCBMD | EXPLOSION EN COMERCIO 💥🚑🚨



Sector 4, Prados de Villa Hermosa, Zona 7 de San Miguel Petapa, personas desconocidas lanzan artefacto explosivo en el interior de una tienda de consumo diario.



Elementos de @ASONBOMDGT de la estación de Villa Hermosa a bordo de… pic.twitter.com/CaduiCoMot — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) November 21, 2025

