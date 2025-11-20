Tienda atacada con explosivo en San Miguel Petapa; una mujer resulta herida y vecinos entran en pánico

Sucesos

Tienda atacada con explosivo en San Miguel Petapa; una mujer resulta herida y vecinos entran en pánico

Explosión en tienda deja a mujer con quemaduras; se investiga si el hecho está vinculado con extorsión.

Socorristas trasladan a una mujer con quemaduras tras la explosión de un artefacto en una tienda de Villa Hermosa, San Miguel Petapa. (Foto Prensa Libre: CBMD)

Socorristas trasladan a una mujer con quemaduras tras la explosión de un artefacto en una tienda de Villa Hermosa, San Miguel Petapa. (Foto Prensa Libre: CBMD)

Una mujer resultó con quemaduras en distintas partes del cuerpo luego de que un artefacto explosivo fuera lanzado en el interior de una tienda ubicada en el sector 4 de Prados de Villa Hermosa, zona 7 de San Miguel Petapa, informaron este jueves 20 de noviembre los Bomberos Municipales Departamentales.

El incidente generó alarma entre los vecinos, quienes reportaron un fuerte estruendo y exigieron mayor presencia policial en el área.

Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales, de la estación de Villa Hermosa, atendieron a la víctima y la trasladaron a la emergencia del Hospital de Villa Nueva. Según el reporte oficial, la paciente presentaba quemaduras de consideración.

Se desconoce el tipo de artefacto utilizado, así como si se trató de un ataque vinculado con extorsión. Tampoco se ha confirmado si la mujer herida es trabajadora del local o si se encontraba allí como clienta.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y unidades antiexplosivos se presentaron en el lugar para recabar evidencias y establecer las causas del hecho.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

Lee más artículos de Sandy Pineda

ARCHIVADO EN:

Extorsiones en Guatemala Prados de Villa Hermosa San Miguel Petapa Violencia en Guatemala 
