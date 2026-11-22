La Municipalidad de Guatemala mantiene bajo evaluación los daños ocasionados al puente Universidad, ubicado en la 11 avenida y 29 calle de la zona 12 de la capital, luego de que un tráiler impactara contra la estructura cuando intentaba pasar por un área destinada al Transmetro, en el Anillo Periférico.

El incidente ocurrió el sábado 21 de noviembre de 2026. Según la Policía Municipal de Tránsito (PMT), el vehículo de transporte pesado no logró pasar por debajo del puente y golpeó parte de la infraestructura.

Según la información más reciente de las autoridades de tránsito, los daños ocasionados al puente son superficiales y no requieren el cierre de la estructura, por lo que la circulación puede continuar.

Para el lunes 23 de noviembre está prevista una evaluación técnica que permitirá establecer el alcance de las afectaciones. El especialista trasladará los resultados al juzgado correspondiente, que deberá conocer los costos de los daños y determinar las medidas que procedan.

Mientras tanto, el tráiler permanece consignado en un predio municipal ubicado en el kilómetro 35, a disposición del juzgado. Las autoridades también informaron que se contempla una sanción relacionada con el incumplimiento de las restricciones de altura.

El puente Universidad es una conexión importante para los automovilistas que se desplazan desde el sector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y las vías cercanas hacia el Anillo Periférico y otros puntos de la capital.

TRANSPORTE PESADO DAÑA ESTRUCTURA DE PUENTE EN ZONA 12 En el Anillo Periférico, 11 avenida y 29 calle, zona 12, bajo el puente Universidad, un furgón ocasiona daños a la estructura del puente. Policía MT brinda apoyo para reubicar el cabezal, dejando libre la vía. Se permanece a la espera del personal competente para evaluar los daños ocasionados. Se recomienda respetar las restricciones de altura al circular con transporte pesado. Trabajamos para mejorar la movilidad de tu zona. #TransitoGT #Traficogt #MovilidadSegura #SeguridadVial #AmílcarMontejo — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) November 21, 2026

Aunque las autoridades han señalado que los daños son superficiales y no requieren cerrar el puente, la inspección técnica prevista para el lunes permitirá establecer su alcance y determinar si será necesario efectuar reparaciones.

¿Qué riesgos puede provocar el impacto de un tráiler contra un puente?

Una colisión de este tipo puede ocasionar daños que no siempre son visibles desde la carretera. Por ello, una inspección técnica resulta necesaria para determinar si la estructura conserva las condiciones adecuadas de seguridad.

Entre los aspectos que deben revisarse están las posibles deformaciones de elementos metálicos, grietas en el concreto, desprendimientos de material y daños en las conexiones o soportes del puente.

Un video revela los daños que presenta el puente Universidad tras el impacto de un furgón en el Anillo Periférico. (Video Prensa Libre: Andrea Domínguez)

La gravedad depende del punto donde ocurrió el impacto, la fuerza del golpe y las características de la infraestructura.

En el caso del puente Universidad, las autoridades indicaron que los daños son superficiales y no requieren suspender la circulación. Sin embargo, la evaluación técnica permitirá establecer si existen afectaciones adicionales y qué reparaciones podrían ser necesarias.

¿Quién debe pagar si un vehículo daña un puente público?

El incidente también plantea una pregunta sobre la responsabilidad económica por los daños ocasionados a la infraestructura vial.

La Ley de Tránsito, Decreto 132-96, establece en su artículo 2 que los puentes forman parte de la vía pública. Por tanto, su protección está comprendida dentro de las disposiciones que regulan la circulación de vehículos.

El artículo 3 señala que los conductores deben cumplir las normas de tránsito y que las sanciones correspondientes pueden dirigirse al responsable de la conducción. También establece responsabilidad solidaria entre el propietario y el conductor respecto de las sanciones que afecten al vehículo.

Por su parte, el artículo 31 dispone que las sanciones administrativas pueden imponerse independientemente de las responsabilidades civiles o penales que correspondan.

Esto significa que una eventual multa de tránsito no necesariamente resuelve el costo de reparar los daños ocasionados a un puente.

Si se establece responsabilidad por el impacto, podría exigirse el resarcimiento de los perjuicios, conforme al procedimiento legal correspondiente. Para ello, sería necesario determinar quién es responsable y cuantificar los daños.

En el caso del puente Universidad, la evaluación prevista para el lunes permitirá establecer los daños y calcular los posibles costos de reparación. Esa información será trasladada al juzgado correspondiente para determinar las responsabilidades y las medidas que procedan.

¿Qué dice el Reglamento de Tránsito sobre la conducción de vehículos pesados?

El Reglamento de Tránsito, contenido en el Acuerdo Gubernativo 273-98, incluye varias disposiciones relacionadas con este tipo de incidentes.

El artículo 39 establece que los usuarios de la vía pública deben comportarse de manera que no causen peligro, perjuicios o daños a los bienes.

El artículo 40 obliga a los conductores a manejar con la diligencia y precaución necesarias para evitar daños propios o ajenos y prohíbe expresamente la conducción negligente o temeraria.

Además, el artículo 49 regula las dimensiones de los vehículos y sus cargas. Señala que estas deben ajustarse a los límites establecidos en la normativa correspondiente y que el transporte que inevitablemente exceda esas dimensiones requiere un permiso especial.

Estas disposiciones son relevantes cuando un vehículo de grandes dimensiones intenta atravesar un paso con restricciones de altura.

Sin embargo, el hecho de que el tráiler haya golpeado el puente no permite establecer por sí solo qué infracción cometió el conductor. Para determinarlo, las autoridades tendrían que verificar las condiciones del lugar, la señalización, las dimensiones del vehículo y las circunstancias del incidente.

¿Habrá una multa o un cobro por los daños?

La Ley de Tránsito contempla sanciones administrativas por incumplir sus disposiciones, pero no establece una multa fija y única por impactar un puente.

La sanción dependería de la infracción que las autoridades logren establecer. Un eventual reclamo por reparaciones sería un asunto distinto y requeriría determinar el costo de los daños y la responsabilidad correspondiente.

Las imágenes muestran las afectaciones en la parte superior del puente Universidad, cuya estructura permanece bajo evaluación técnica para determinar el alcance de los daños. (Video Prensa Libre: Andrea Domínguez)

El artículo 42 de la Ley de Tránsito también establece que, independientemente de las multas, los infractores deben pagar los gastos de servicios como grúas, depósitos y otros necesarios para aplicar la normativa, cuando corresponda.

Las autoridades informaron que el tráiler permanece consignado en un predio municipal del kilómetro 35, a disposición del juzgado. También se contempla una sanción relacionada con las restricciones de altura, mientras se espera la evaluación técnica que permitirá establecer el costo de los daños. Hasta ahora no se ha precisado el monto de la sanción ni de las reparaciones.

PMT pide respetar las restricciones de altura

Tras el incidente, la Policía Municipal de Tránsito recomendó a los conductores de transporte pesado verificar las dimensiones de sus vehículos y respetar las restricciones de altura establecidas en las vías.

La recomendación busca prevenir nuevos impactos contra puentes y pasos a desnivel, hechos que pueden provocar daños a la infraestructura, interrupciones del tránsito y riesgos para otros usuarios de la carretera.

La evaluación técnica prevista para el lunes 23 de noviembre permitirá determinar el costo de los daños ocasionados al puente Universidad. Aunque las autoridades descartan por ahora la necesidad de cerrar la estructura, el informe será trasladado al juzgado para establecer las medidas correspondientes.

Momento del incidente

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