Puentes tenían daños desde hace casi tres años, pero Caminos adjudicó obras por emergencia

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Puentes tenían daños desde hace casi tres años, pero Caminos adjudicó obras por emergencia

La Dirección General de Caminos adjudicó la construcción de tres puentes mediante procesos cuya selección de empresas genera dudas, mientras funcionarios justifican las condiciones en que se efectuaron las contrataciones.

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y electorales. Con experiencia periodística de 20 años en medios escritos, televisivos y radiales.

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El puente Mocá, ubicado en el kilómetro 132 de la ruta CA-2 Occidente, en Chicacao, Suchitepéquez, permanece cerrado tras el colapso de su estructura debido a las fuertes lluvias registradas el 20 de agosto de 2025. (Foto, Prensa Libre: Marvin Túnchez)

La reposición del puente Mocá, ubicado en el kilómetro 132 de la ruta CA-2 Occidente, en Chicacao, Suchitepéquez, es uno de los proyectos que son cuestionados por diputados por no seguir los procesos de adjudicación debidos. (Foto, Prensa Libre: Marvin Túnchez)

Diputados cuestionan las adjudicaciones que la Dirección General de Caminos (DGC) otorgó a tres empresas constructoras para los trabajos de reposición de tres puentes ubicados en distintos puntos del país, sin realizar las fases de preinversión que se requieren para este tipo de obras.

Esta situación salió a luz durante una citación convocada por el bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS) en la cual autoridades de la DGC confirmaron que la adjudicación se realizó sin tomar en cuenta dicha fase, y a tres empresas que, según indicó el director interino de Caminos, José Orellana, se les hizo “la invitación” para que se hicieran cargo de los trabajos de rehabilitación de tres puentes ubicados en distintos puntos del país.

Aunque Caminos justificó las contrataciones por la urgencia de intervenir las estructuras, los daños se conocían desde meses e incluso años atrás. En el puente Santa Bárbara, las primeras afectaciones se documentaron en noviembre del 2023, dos años y siete meses antes de la adjudicación; en Las Pericas, habían transcurrido nueve meses desde las reparaciones reportadas, mientras que el puente Mocá llevaba nueve meses colapsado cuando se contrató su reposición en julio del 2026.

Según información del portal Guatecompras los concursos fueron publicados el 25 de junio y adjudicados el 7 de julio. El primer contrato identificado con el Número de Operación en Guatecompras (NOG) 30933633 fue adjudicado a Grupo Técnico de Construcción Serima, S.A. por un monto de Q78, millones 275 mil 665.44 para la reposición del puente vehicular Santa Barbara ubicado en la ruta CA-14, San Jeronimo, Baja Verapaz.

El segundo con NOG 30933900 se adjudicó a Metro Construcciones S.A. por Q68 millones 341 mil 784.11 para la reposición del puente vehicular Las Pericas, también en la ruta CA-14, Morazán, El Progreso. Y el tercero identificado con NOG 30933943, adjudicado a Constructora Elemento para la Reposición del Puente Vehicular Mocá en la ruta CA-02 Occidente, en Chicacao, Suchitepéquez.

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Según Orellana se adjudicó sin la fase de preinversión “en función de la emergencia”, ya que, según indicó, el proceso de licitar un diseño y posteriormente realizar la licitación de la obra limita los tiempos ante la necesidad inmediata de iniciar los trabajos. Bajo esta idea, las empresas se harán cargo de sus propios diseños para evitar modificar errores en planos previos.

"Entonces en el afán de ejecutar lo más pronto posible se licita o se adjudica a una misma empresa que se haga cargo de su diseño. Tiene la ventaja de que la empresa se hace responsable del mismo diseño, caso contrario de cuando hemos contratado otros diseños a veces traen errores, entonces la empresa ejecutora tiene que modificar esos errores y vienen los documentos de cambio", aseguró.

Los documentos de cambio modifican aspectos de una obra después de que se ha firmado el contrato, generalmente durante su ejecución.

Sobre la experiencia acreditada por estas empresas para hacerse cargo de los trabajos, el funcionario afirmó que “la experiencia es la que poseen en el RGAE – Registro General de Adquisiciones del Estado – y las especialidades que están acreditadas en su registro”, sin dar detalles exactos de los años de experiencia que esas empresas tienen en materia de construcción de proyectos.

Por invitación

Además de confirmar que las adjudicaciones de estos proyectos se realizaron sin la respectiva fase de preinversión, Orellana también aseguró que a las empresas adjudicadas se les hizo “la invitación” para hacerse caso de estos proyectos y sin el debido proceso de competencia con otras empresas que pudieran estar interesadas.

Al momento en que el diputado Orlando Blando lo cuestionó la manera en que se les adjudicaron los proyectos Orellana afirmo que efectivamente “fue por invitación” y no a través de una selección.

“Desconozco quién conocía las cualidades, pero las invitaciones si se hicieron por parte de la dirección a tres empresas” aseguró el director interino de Caminos e indicó que él asumió el 1 de septiembre. Las invitaciones, afirma, las hizo el exdirector Ovidio Juventino Alvaréz, quién fue destituido a finales de agosto.

Según explicó el diputado Orlando Blanco, estas acciones son “ilegales”, ya que además de estos proyectos hay otros contratos más que han sido adjudicados de esta manera y sin ninguna justificación, por lo que continuarán con las investigaciones correspondientes para determinar las acciones a seguir sobre estos proyectos.

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ESCRITO POR:

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y electorales. Con experiencia periodística de 20 años en medios escritos, televisivos y radiales.

Carlos Gómez

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