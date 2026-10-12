Puente Güijo: ¿cuánto ha tardado la reparación de ese paso en la CA-9 Norte y cuándo podría estar habilitado?

Un accidente múltiple ocurrió el pasado 23 de agosto que causó el colpaso del puente Güijo y obligó a habilitar un paso provisional en Usumatlán, Zacapa.

Al 12 de octubre, seis de 13 módulos del nuevo puente estaban ensamblados y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) calcula habilitar la estructura después de concluir el montaje y las rampas de acceso.

El incidente dañó la estructura del puente Güijo, ubicado en el kilómetro 111 de la CA-9 Norte, luego de que un vehículo de transporte pesado impactara contra ella. Desde entonces, las autoridades trabajan en la instalación de un puente metálico para restablecer el paso vehicular en ambos sentidos.

El proyecto está a cargo del CIV, por medio de la Dirección General de Caminos (DGC). La nueva estructura, de tipo Acrow Panel, tendrá 39.65 metros de longitud y 7.35 metros de ancho, dimensiones previstas para permitir la circulación en doble vía.

¿Cuánto falta para habilitarlo?

Según la programación reportada por el CIV, se esperaba completar el montaje de la estructura a finales de la semana entre los días 16 y 18 de este mes.

Después, los equipos debían construir las rampas de acceso en ambos extremos del puente, trabajos para los que se estimaba aproximadamente una semana adicional antes de habilitar el paso.

Avance de la instalación de la estructura metálica del puente Güijo, en Usumatlán, con la corriente del río ahora visible por las lluvias. (Prensa Libre: CIV)

Esto significa que, al cumplirse casi dos meses desde el accidente, la recuperación de la circulación por la nueva estructura todavía dependía de completar el ensamblaje y las obras de acceso. Y podría concluir antes de que inicie noviembre.

Mientras tanto, el paso provisional habilitado en el sector permite mantener la circulación por esta ruta, utilizada para el traslado de personas y mercancías.

La CA-9 Norte es un corredor importante para la movilidad y las actividades comerciales.

La habilitación del nuevo puente busca recuperar la conectividad en este tramo de Zacapa, afectado desde el accidente de agosto.

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