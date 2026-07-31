Sucesos
Tránsito complicado en varias rutas: estos son los sectores más afectados este viernes 31 de julio
Las mayores complicaciones se registran entre el libramiento de Chimaltenango y Sumpango, Sacatepéquez, además de percances en la ruta Interamericana, la CA-9 Norte, la CA-9 Sur y la calzada San Juan.
Autoridades y cuerpos de socorro atienden varios accidentes y regulan el tránsito en distintas carreteras del país, donde percances viales, trabajos en la vía pública y un tráiler averiado generan complicaciones para los automovilistas. (Foto: Prensa Libre, Bomberos Municipales Departamentales, Bomberos Voluntarios, Provial y PMT).
La movilidad vehicular registra complicaciones este viernes 31 de julio en distintas carreteras del país debido a accidentes de tránsito, trabajos en la vía pública y un tráiler averiado que mantiene congestionado un amplio tramo de la ruta Interamericana.
Las autoridades informaron que el tránsito continúa afectado desde el libramiento de Chimaltenango hasta Sumpango, Sacatepéquez, debido a un tráiler con desperfectos mecánicos, mientras cuerpos de socorro y brigadas de Provial atienden otros percances en diferentes puntos del país.
Tráiler averiado mantiene congestionada la ruta Interamericana
El mayor impacto en la movilidad se registra entre el libramiento de Chimaltenango y Sumpango, donde un tráiler averiado provoca largas filas de vehículos con dirección hacia la capital.
##TráficoGT colapsa desde el libramiento de Chimaltenango hasta Sumpango Sacatepéquez por tráiler descompuesto, si viaja a la capital tómelo en cuenta pic.twitter.com/S80iVTdUen— César Pérez (@Cperezm_pl) July 31, 2026
Las autoridades recomendaron a los automovilistas tomar en cuenta los retrasos y conducir con paciencia mientras concluyen las maniobras para retirar la unidad.
Automóvil vuelca en el libramiento de Chimaltenango
Bomberos Municipales Departamentales atendieron un accidente en el kilómetro 57 del libramiento de Chimaltenango, donde un automóvil volcó.
🚨 EmergenciaCBMD | ACCIDENTE DE TRÁNSITO 🚑🚨— ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) July 31, 2026
Kilómetro 57 del Libramiento de Chimaltenango, se reporta un accidente de tránsito en donde uno de los vehículos queda volcado.
Elementos de @ASONBOMDGT de la estaciones de San Andrés Itzapa, El Tejar y Zaragoza Chimaltenango… pic.twitter.com/yzs0uDd1XQ
Socorristas de las estaciones de San Andrés Itzapa, El Tejar y Zaragoza trasladaron al Hospital Nacional de Chimaltenango a una mujer que resultó herida, mientras otras personas fueron atendidas en el lugar por lesiones leves y crisis nerviosa.
Motociclista resulta herido en la calzada San Juan
Otro accidente ocurrió en la calzada San Juan y 31 avenida de la zona 7, donde un automóvil perdió el control, invadió el carril contrario e impactó contra una motocicleta.
Automóvil se pasó en contra de la vía.— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) July 31, 2026
⚠️ En la calzada San Juan 31 avenida zona 7 yendo al oriente, el conductor de un automóvil perdió el control y se pasó en la vía contraria colisionando con una motocicleta.
Bomberos Voluntarios realizaron el traslado del motorista a un… pic.twitter.com/dCkKtQrS2X
Bomberos Voluntarios trasladaron al motorista a un centro asistencial, mientras agentes de la Policía Nacional Civil realizaron las diligencias correspondientes.
Provial atiende varios percances en distintas rutas
Brigadas de Provial informaron sobre varios hechos de tránsito durante la jornada:
- Kilómetro 26.6 de la ruta Interamericana (CA-1 Occidente), San Lucas Sacatepéquez: un vehículo salió de la carretera. El incidente dejó únicamente daños materiales.
- Kilómetro 277 de la CA-9 Norte, Puerto Barrios, Izabal: una persona fue trasladada a un centro asistencial y el paso permanece alternado.
- Kilómetro 25 de la CA-9 Sur, Villa Nueva: una colisión múltiple dejó daños materiales y mantiene obstruido el carril izquierdo con dirección al sur.
- Kilómetro 30 de la CA-9 Norte, San Antonio La Paz, El Progreso: un hecho de tránsito ocasionó únicamente daños materiales y el paso fue habilitado por una bahía.
🚧Brigadas de PROVIAL atienden un hecho de tránsito en el km 26.6 de la ruta Interamericana CA-1 Occidente, en jurisdicción de San Lucas, Sacatepéquez.— PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) July 31, 2026
⚠️Fuera de la vía.
✅El incidente deja únicamente daños materiales.
⚠️Conduzca con precaución. pic.twitter.com/8MGOQgnaE6
Persisten trabajos que afectan la circulación
Además de los accidentes, continúan las complicaciones en el kilómetro 17 de la CA-9 Sur, en jurisdicción de Amatitlán, debido a trabajos en la vía pública.
Así el panorama vehicular en el km. 17 ruta CA-9 con dirección al sur, precaución complicaciones en el #TraficoVN por trabajos en la vía pública en la jurisdicción de Amatitlán. pic.twitter.com/BHkgXf6Lp8— TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) July 31, 2026
La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva informó que estas labores provocan congestionamiento con dirección al sur, por lo que pidió a los conductores reducir la velocidad y atender la señalización.
Asimismo, Provial mantiene regulación vehicular en el kilómetro 178 de la CA-2 Occidente, en Santa Cruz Muluá, Retalhuleu, y en el kilómetro 21 de la ruta a Oriente, en Fraijanes, donde recomienda respetar las indicaciones del personal destacado para evitar nuevos incidentes.
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