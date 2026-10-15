Sucesos
Tránsito complicado en Villa Canales y San Miguel Petapa por accidente entre bus y motocicleta
Motocicleta y bus extraurbano chocan en la ruta a Villa Canales; una persona resulta herida.
Accidente entre bus y motocicleta en el km 19 de la ruta a Villa Canales. (Foto Prensa Libre: PMT de Villa Canales)
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales informó que este jueves 15 de octubre se registró un accidente de tránsito en el sector de Ribera del Río, que involucró a un motorista y un bus extraurbano. Debido al percance, se mantiene cerrado un carril en dirección hacia Boca del Monte.
Las autoridades recomiendan a los conductores utilizar vías alternas, circular con precaución y atender las indicaciones de los agentes de tránsito mientras se atiende la emergencia.
La unidad de transporte colectivo y la motocicleta quedaron con severos daños a causa del impacto.
Por su parte, la PMT de San Miguel Petapa informó que el accidente ocurrió en el kilómetro 19 de la ruta a Villa Canales, donde una persona resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial.
La institución advirtió que el cierre afectará la circulación vehicular en San Miguel Petapa, debido a que esta vía funciona como una ruta alterna entre Villa Hermosa, la capital y Villa Canales.
Como alternativas, las autoridades sugieren utilizar una autopista privada y el bulevar El Frutal.
La PMT de Villa Nueva informa que el hecho de tránsito en la ruta de Villa Canales a Boca del Monte puede incrementar el tránsito en bulevar El Frutal.
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A las complicaciones de tránsito ocasionadas por el accidente se suma el cierre del puente que conecta Villa Hermosa con Boca del Monte, cuyo paso permanece inhabilitado debido a los daños causados por la erosión del río Pinula.
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