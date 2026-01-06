Sucesos
Tres hombres mueren baleados frente a un campo de futbol en Chimaltenango
Tres hombres perdieron la vida en ataque armado en la aldea El Durazno, Chimaltenango.
Autoridades resguardan la escena donde tres hombres murieron baleados en Chimaltenango. (Foto Prensa Libre: Víctor Chamalé)
En una banqueta frente a un campo de futbol, en la entrada de la aldea El Durazno, cabecera de Chimaltenango, fueron ultimados a balazos tres hombres la noche del lunes 5 de enero.
Bomberos Municipales Departamentales informaron que, luego de recibir varias llamadas telefónicas sobre un hecho armado, acudieron de inmediato para tratar de auxiliar a las víctimas; sin embargo, estas presentaban heridas graves que les provocaron la muerte de forma instantánea.
El bombero Óscar Ruyan informó que familiares identificaron a las víctimas como Brandon Socoy, de 18 años; Ignacio Inay, de 22, y Ever Panteul, de 22.
Escenas de llanto y dolor de familiares se observaron en el lugar del crimen.
Fiscales del Ministerio Público e investigadores de la Policía Nacional Civil concluyeron las diligencias de rigor la madrugada del martes.
Los cuerpos quedaron tendidos sobre una banqueta, y se desconoce el móvil del ataque.
