Tres hombres mueren baleados frente a un campo de futbol en Chimaltenango

En una banqueta frente a un campo de futbol, en la entrada de la aldea El Durazno, cabecera de Chimaltenango, fueron ultimados a balazos tres hombres la noche del lunes 5 de enero.

Bomberos Municipales Departamentales informaron que, luego de recibir varias llamadas telefónicas sobre un hecho armado, acudieron de inmediato para tratar de auxiliar a las víctimas; sin embargo, estas presentaban heridas graves que les provocaron la muerte de forma instantánea.

El bombero Óscar Ruyan informó que familiares identificaron a las víctimas como Brandon Socoy, de 18 años; Ignacio Inay, de 22, y Ever Panteul, de 22.

Escenas de llanto y dolor de familiares se observaron en el lugar del crimen.

Fiscales del Ministerio Público e investigadores de la Policía Nacional Civil concluyeron las diligencias de rigor la madrugada del martes.

Los cuerpos quedaron tendidos sobre una banqueta, y se desconoce el móvil del ataque.

