Tres personas sufren crisis nerviosa tras ser víctimas de asalto en la avenida Bolívar

Tres personas que viajaban en una camioneta fueron víctimas de asalto en la avenida Bolívar. No se reportan heridos.

Bomberos atienden emergencia por asalto contra ocupantes de vehículo en la avenida Bolívar y 33 calle, zona 8. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios atendieron a tres personas que sufrieron crisis nerviosa tras ser víctimas de un asalto este miércoles 27 de agosto, en la avenida Bolívar y 33 calle, zona 8.

Indicaron que las víctimas se desplazaban en una camioneta cuando ocurrió el hecho de violencia.

Según los bomberos, la ventana del lado del piloto quedó con impactos de bala.

De acuerdo con el reporte, no se registraron personas heridas en el incidente.

Un caso similar ocurrió el 7 de agosto, cuando los Bomberos Municipales informaron sobre un ataque armado en la 18 avenida y 8a calle de la zona 12, en la colonia La Reformita.

En el lugar, paramédicos atendieron a un hombre de 28 años que sufrió una crisis nerviosa tras haber sido interceptado por personas desconocidas que intentaron despojarlo de sus pertenencias.

El conductor resultó ileso, pero el vehículo presentó daños a causa de los impactos de proyectil de arma de fuego.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Ataques armados en Guatemala Avenida Bolívar Violencia en Guatemala Zona 8 
