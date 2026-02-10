Un fallecido, heridos y paso interrumpido por accidente de camión en la avenida Hincapié

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital informó que un camión de volteo quedó empotrado en una vivienda, en la avenida Hincapié y 28 calle, zona 13.



Ambos sentidos de la vía permanecen bloqueados y el tránsito es complicado en esa ruta hacia Villa Canales y otros municipios del sur.



La PMT de Villa Canales reportó que el camión chocó contra varios motoristas, y lamentablemente una persona falleció.



Agentes de la PMT mantienen la regulación del tránsito vehicular en el área.









Los Bomberos Municipales confirmaron que Edman Alexandre Robledo Godínez, de 33 años, falleció en el lugar. Añadieron que la víctima trabajaba como mecánico y que había salido a comprar repuestos cuando ocurrió el percance.

Por aparte, los Bomberos Voluntarios trasladaron al Hospital Roosevelt a Juan José Pérez Ardón, de 56, piloto del camión placas C 472 BKK.

Además, trasladaron a un menor de 16 años y a Matilde Cac, de 41, quienes estaban en la vivienda donde impactó el transporte pesado. También se reportó el traslado de Rafael Vélez, de 43.

Ambos sentidos continúan bloqueados mientras se atiende la emergencia.

Henry Quevedo, portavoz de la PMT de Villa Nueva, indicó que, por el accidente en la avenida Hincapié, aumentará la carga vehicular en ese municipio, en los tramos de El Frutal y Ciudad Real.

Rutas alternas

El tránsito es complicado. La PMT de Villa Canales sugiere estas rutas alternas:

Avenida Petapa

Carretera a El Salvador

El Pueblito, Santa Catarina Pinula

Vía alterna privada al sur

#PrecauciónAlTransitar



Camión de volteo empotrado en avenida Hincapié y 28 calle zona 13; ambos sentidos de la vía se encuentran bloqueados, unidades de la Policía MT se dirigen al lugar para atender la emergencia



Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona#TráficoGT… pic.twitter.com/aOLev6pUvu — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) February 10, 2026

Rescatan a piloto

Con información de Juan Pablo Garrido