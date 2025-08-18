Un pasajero muerto y otros con crisis nerviosa en asalto a bus en Boca del Monte

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que, frente a la estación de Villa Hermosa, San Miguel Petapa, se estacionó un bus extraurbano y el piloto pidió auxilio.

Agregaron que el conductor alertó de que en el bus trasladaba a una persona herida de bala, por lo que, de inmediato, paramédicos verificaron los signos vitales y confirmaron que la víctima ya había fallecido.

Además, los bomberos atendieron a tres personas que sufrieron crisis nerviosa.

Pasajeros indicaron que fueron víctimas de un asalto cuando el bus circulaba por el sector de Boca del Monte, Villa Canales, la noche del domingo 17 de agosto. Explicaron que el piloto condujo la unidad hasta la estación de bomberos para solicitar apoyo.

Ataques en las zonas 12 y 18

Los Bomberos Voluntarios reportaron que un hombre murió baleado en el bulevar principal de la colonia El Prado, zona 18.

La víctima quedó tendida en la banqueta de una tienda y presentaba heridas en distintas partes del cuerpo.

Los Bomberos Municipales informaron que un hombre resultó herido de bala cuando se desplazaba por la calzada Atanasio Tzul y 11 calle, zona 12.

